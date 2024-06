Wall Street nie do zatrzymania. Dziś ciąg dalszy odbicia dla GPW?

Początek tygodnia zmienił rozkład sił na kluczowych parkietach Starego Kontynentu. W Paryżu czerwień ustąpiła miejsce zieleni. CAC40 po wykonaniu zasięgu spadków, skutecznie przetestował linię trendu wzrostowego. Za wcześnie jest na finalny werdykt, ale wczorajszy finisz +0.9% stawia byki w korzystnym świetle. Nad kreską zamknął się DAX, który zyskał nieco mniej niż jego kolega z Francji, ale wynik +0.4% oraz obrona kanału wyglądają zachęcająco.

Presję podaży wytrzymała także trzecia linia niemieckiego parkietu. sDAX zamknął się z dodatnim wynikiem i chociaż zabrakło mocniejszej kontry popytu, to udało się ostatecznie obronić zniesienie Fibonacciego 61.8% kwietniowo-majowej zwyżki. Problemy wciąż widać pośród średniaków. mDAX stracił kolejne punkty i finiszował blisko tegorocznej podłogi. A miejsca w ramach długoterminowego trójkąta nie ma już zbyt wiele.

Nasdaq Composite zbliżył się wczoraj do kolejnego, okrągłego poziomu. Wprawdzie nie udało się przełamać 18k, ale obecna zmienność pozostaje na tyle duża, iż byki mogą planować to zrobić w kolejnych dniach. Rośnie także wykupienie tygodniowe. Każda wspinaczka obarczona jest ryzykiem, że coś może pójść nie tak w wysokich partiach. Obecnie wsparciem dla technologicznego indeksu jest 17057 i do tej wysokości jankeskie byki mają przewagę.

Wraz ze zwyżką ww. benchmarku, ruszył się DJIA. Jego względna słabość od tygodni budzi obawy, czy hossa na Wall Street jest rzeczywiście zdrowa. Wraz z nowymi szczytami w wykonaniu S&P500, indeks blue chips pozostawał poniżej oporów. Wczoraj benchmark szerokiego rynku umocnił się o +0.8% a DJIA jedynie o +0.5%. Finisz wypadł jednak poniżej czerwcowego maksimum, nie wspominając o tegorocznych wierzchołkach. Zaległości mogą zostać jeszcze nadrobione, ale ta rozbieżność może okazać się wskazówką w szukaniu odpowiedzi, jak wysoko zawędruje jeszcze rynek w USA?

Zwyżka MSCI Poland o ponad +3% potwierdza fakt, że wczoraj miała miejsce jedna z najlepszych sesji w tym roku. Wraz ze wzrostem wartości WIG20, umocniła się polska waluta. Takie połączenie daje pretekst do kontynuacji odreagowania nad Wisłą. Do Trzech Wiedźm pozostały już tylko cztery sesje a poniedziałkowy zryw popytu może wskazywać kierunek na kolejne dni.

WIG20 wczoraj przełamał linię trendu spadkowego, poprowadzoną z majowego szczytu. Na dziennym wykresie pojawiła się kolejna świeczka o optymistycznym wydźwięku. Byki otrzymały prezent w postaci gwiazdy porannej. Po piątkowym przetestowaniu podstawy klina, tak wyraźne otwarcie tygodnia (+1.9%) zachęca do kontynuacji zwyżki. Czy będzie to jedynie korekta w postaci fali B czy może nawet atak tegorocznych szczytów, obecnie nie ma większego znaczenia. Ważne jest to, aby byki utrzymały momentum i powalczyły o atak strefy oporu 2517-2523 punktów. Natomiast zadanie na dzisiaj to przebicie się przez 2466-2468. Co może pójść nie tak po silnych „Stanach”? Np. otwarcie z luką hossy czy też powrót pod 2415 pkt. A jak na razie byki mają zielone światło do kontynuacji zwyżki.