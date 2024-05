Warszawska giełda wyszła przed szereg?

Umiarkowane wzrosty na giełdzie w Warszawie

Michał Krajczewski, BM BNP Paribas Bank Polska

Wtorek okazał się kolejnym dniem kontynuacji umiarkowanych wzrostów na warszawskim parkiecie. WIG20 zyskał prawie 0,5%, co było wynikiem zbliżonym do notowań na innych rynkach europejskich. Tym samym kontynuujemy wzrosty wskaźników giełdowych po ich przejściowej korekcie w połowie kwietnia. Pozytywne nastroje widać było też przez pryzmat umocnienia złotego względem euro albo dolara. Wśród krajowych blue chips warto zwrócić uwagę na kontynuację silnego odbicia w górę akcji PGE albo Cyfrowego Polsatu w trakcie wczorajszej sesji, a dalej relatywnie gorzej zachowywał się sektor bankowy. Po południu inwestorzy skupili się na danych o amerykańskiej inflacji PPI za kwiecień. Chociaż m./m. inflacja była wyższa od oczekiwań (+0,5% vs +0,3%), było to spowodowane mocną rewizją w dół danych za poprzedni miesiąc (z +0,2% do -0,1%), a w ujęciu r./r. PPI było zgodne z prognozami (+2,2% vs +1,8% w marcu, po korekcie z +2,1% wg wcześniejszych danych). Rynek odczytał te dane jako brak narastającej presji inflacji, co zostało pozytywnie przyjęte przez amerykańskie indeksy akcji.

W dzisiejszym kalendarzu makroekonomicznym GUS opublikuje szybki szacunek PKB w I kwartale 2024 roku. Ekonomiści BNP Paribas BP sądzą, że gospodarka będzie kontynuowała wychodzenie z dołka koniunkturalnego i realnie PKB urósł o 2,1% r./r. Poprawie koniunktury sprzyja szybki wzrost realnych dochodów co powinno stymulować konsumpcję prywatną. Nominalne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw od początku roku pozostają na dwucyfrowych poziomach. Wstępny szacunek PKB wraz z jego strukturą zostanie opublikowany 3 czerwca. Dziś poznamy finalne dane o kwietniowej inflacji CPI w Polsce. Według wstępnego szacunku ceny konsumpcyjne wzrosły o 1,0% m./m. i 2,4% r./r. Kolejnego dnia w czwartek NBP opublikuje dane o inflacji bazowej (po wyłączeniu cen żywności i energii).

Równie istotne odczyty będą miały miejsce w Europie. Eurostat opublikuje rewizję PKB w I kwartale w strefie euro. Wstępny szacunek opublikowany pod koniec kwietnia wskazywał na wzrost o 0,3% kw./kw. i 0,4% r./r. W środę poznamy też dane o marcowej produkcji przemysłowej w strefie euro.

Najważniejszymi danymi tego tygodnia będą jednak dane zza oceanu. Rynki skupią uwagę na danych o amerykańskiej inflacji w kwietniu. Ekonomiści rynkowi spodziewają się, że indeks CPI wzrósł o 0,3% m./m. Dziś poznamy także dane o amerykańskiej sprzedaży detalicznej, gdzie oczekuje się poprawy o 0,4% m./m.

Globalne rekordy

Kamil Cisowski, DI Xelion