IPO Diagnostyki. Czy spółka jest w stanie dalej rosnąć? Cele i plany na przyszłość

Czy na giełdach będzie panowała hossa czy też bessa? A może to jest czas na kupowanie obligacji? Czy złoty może wciąż imponować siłą? Jakie ETF – y wybrać do portfela? Czy opłaca się jeszcze inwestować w złoto lub bitcoina? Co nas czeka w polityce i jak będzie radziła sobie polska i globalna gospodarka? Do studia otwartego na rozmowy o tym co może wydarzyć się w tym roku zaprosili Cezary Szymanek i Przemysław Tychmanowicz