Powyborcze roszady na giełdach

Siła DAX

Zdecydowanie bliżej mi do uznania, że to raczej trzy wcześniejsze epizody równie częstego świętowania nowych szczytów, jak mijający właśnie rok, czyli lata 1964, 1995 i 2018, są właściwym wzorcem do porównań. W każdym z tych przypadków hossa była kontynuowana w kolejnym roku (a nawet latach). Spekulacja spekulacją, nastroje nastrojami, ale dłuższe trendy na rynkach akcji czy obligacji budują fundamenty – spółek i gospodarki. Najlepiej widać to na przykładzie niemieckiej giełdy i gospodarki. Trwająca od dwóch lat ekonomiczna słabość naszego zachodniego sąsiada, widoczna przede wszystkim w stagnacji PKB, zapaści w przemyśle oraz wzroście bezrobocia, nie przekłada się na główny indeks frankfurckiej giełdy. Co więcej, indeks DAX ściga się w tym roku z indeksem S&P 500 nie tylko pod względem nominalnej stopy zwrotu (21 proc. do 27 proc.), ale też liczby sesji z ustanowionymi rekordami notowań (43 względem 57).

Wskaźniki gospodarcze nie usprawiedliwiają takiego zachowania niemieckiego indeksu akcji. Jeśli jednak spojrzymy na wyniki generowane przez pięć największych firm z indeksu DAX (SAP, Siemens, Allianz, Deutsche Telecom, MunichRe) stanowiących łącznie niemal 50 proc. jego składu, zagadkowa siła czołowego indeksu frankfurckiego parkietu przestaje zaskakiwać. Gospodarczą słabość Niemiec widać natomiast w zachowaniu mniejszych i średnich spółek, których wyniki odbiegają od dokonań pięciu liderów z indeksu DAX. Stąd też relatywna słabość tego segmentu w stosunku do dużych spółek na niemieckiej giełdzie. Nawet w przypadku mniejszych firm trudno jednak doszukać się prawdziwych objawów recesji. Co więcej, analityczne prognozy na kolejne dwa lata wskazują dokładnie to samo, co w USA, czyli znaczącą poprawę wyników.

Podobny schemat (słabe wyniki dziś, lepsze jutro) ma miejsce także na paryskiej giełdzie, niemal najsłabszym w tym roku rynku akcji w Europie Zachodniej. W tym przypadku zabrakło obecnych w Niemczech liderów ciągnących cały rynek. Wręcz przeciwnie – rynkowi ciążył cierpiący przez słabość chińskiego konsumenta sektor dóbr luksusowych (LVMH, Kering) czy też petrochemiczny gigant TotalEnergis. Dodając do tego narastający już od czerwcowych wyborów do parlamentu europejskiego kryzys polityczny we Francji, który (na początku grudnia) wszedł w nową fazę po upadku rządu premiera Barniera, otrzymujemy mało zachęcający inwestycyjnie obraz.

Trwający od końca listopada przystanek na akcjach i sektorach, które najbardziej mają korzystać na rządach nowej administracji w USA, pozwolił odreagować tym, których uznano za przegranych tego politycznego rozdania. Za odrabianie powyborczej słabości wzięły się zarówno mniejsze spółki w Niemczech, jak i europejskie banki czy branża motoryzacyjna. Grudniowa fala wzrostów dosięgnęła także paryskiego parkietu, a nawet polskich akcji. Wyraźne odbicie miało miejsce również na chińskich giełdach, które ponownie otrzymały wsparcie ze strony władz w Pekinie. Wciąż jednak jest to wsparcie oparte bardziej na eskalacji słów niż czynów. Natomiast najbardziej spektakularne zwyżki odnotowali w grudniu technologiczni giganci, który przypomnieli inwestorom, że to wciąż jest ich hossa (od 2009 roku) i nie pozwolą sobie łatwo odebrać koszulki lidera.