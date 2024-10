GPW i Wall Street. Kiedy znikną te męczące analogie?

Analogia na razie obowiązuje

Niby więc analogia z 2007 rokiem została odrzucona przez narrację panującą obecnie na Wall Street, ale z drugiej strony nałożenie obecnej ścieżki indeksu S&P 500 na tamte wydarzenia wcale nie przekreśla, przynajmniej na razie, tego podobieństwa. Na wykresie pokazujemy, że również w 2007 roku duże cięcie stóp zostało przyjęte początkowo z entuzjazmem na nowojorskiej giełdzie. Licząc od dnia sprzed „jumbo cut”, S&P 500 ostateczny szczyt hossy ustanowił dopiero po 15 sesjach (czyli w trakcie października), a potem, po ok. 30 sesjach od punktu wyjścia, próbował jeszcze ponowić atak na ten szczyt (na przełomie października i listopada). I dopiero po tej nieudanej próbie trend na dobre zaczął zmieniać się na spadkowy.

Uderzające w tej analogii jest to, że tak jak wtedy zachowanie S&P 500 w tym roku wyraźnie odstaje od tradycyjnego wzorca sezonowego, zgodnie z którym okres wrzesień–październik jest relatywnie słaby, a potem nadchodzi świetny listopad–grudzień. Również w 2007 roku taki prosty wzorzec został przysłowiowo postawiony do góry nogami.

WIG od miesięcy już poniżej szczytu

Jeśli przeniesiemy się teraz na nasz rodzimy rynek akcji, to otrzymamy kolejną ciekawostkę – podobnie jak w 2007 roku WIG już od miesięcy jest poniżej szczytu hossy. Teraz ten okres jest nawet dłuższy – od ustanowienia majowej górki minęło już ponad pięć miesięcy. W 2007 indeks definitywny szczyt hossy ustanowił tymczasem na początku lipca. W obu przypadkach WIG przebywał poniżej wcześniejszego maksimum, podczas gdy S&P 500 był w stanie poprawiać jeszcze rekordy.

Co ciekawe, podobieństw na naszej giełdzie można się dopatrzyć nie tylko względem 2007 roku, ale również do przełomu lat 2021/2022, kiedy to WIG kończył postcovidową hossę. W tym drugim przypadku podobieństwo (korelacja) jest nawet jeszcze większe, choć wnioski z obu tych porównań są bardzo zbliżone (mocno negatywne).

Gdyby te wszystkie analogie miały się utrzymać, byłoby to oczywiście środowisko – delikatnie mówiąc – niesprzyjające rynkom akcji (choć z drugiej strony zapowiadające też duże okazje do tanich zakupów gdzieś dalej na horyzoncie). Tak jak to z historycznymi analogiami jednak bywa, w którymś momencie często okazuje się, że przestają działać. Poszukajmy okoliczności łagodzących czy też argumentów przeciwko trwałości opisanych korelacji.