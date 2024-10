Nastroje międzynarodowych inwestorów się poprawiają

W tym roku wartość inwestycji w nieruchomości komercyjne w Europie powinna sięgnąć 170 mld euro, czyli o 15 proc. więcej niż rok wcześniej – wynika z prezentacji firmy Savills pokazanej podczas targów Expo Real w Monachium. Wynik po dziewięciu miesiącach to 113 mld euro, a w samym III kwartale 37 mld euro. Chociaż prognozowana na cały rok wartość jest wciąż poniżej średniej z poprzednich pięciu lat, to ożywienie jest faktem, a katalizatorem są obniżki stóp przez Europejski Bank Centralny. Eksperci Savillsa w 2025 r. oczekują 29-proc. wzrostu wartości transakcji w Europie, do 219 mld euro. Jesienne Expo Real to drugie tak ważne doroczne międzynarodowe spotkanie szeroko rozumianej branży po wiosennym MIPIM w Cannes. Na targach stawiła się tradycyjnie mocna ekipa z Polski. Poprosiliśmy firmy doradcze o podzielenie się wrażeniami, jak postrzegany jest nasz rynek.