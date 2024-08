Przed nami statystycznie najtrudniejszy dla akcji miesiąc roku

W ostatnich dziesięciu latach wrzesień przyniósł spadek WIG-u w aż ośmiu przypadkach. Co prawda, jeśli wyjdziemy z obliczeniami jeszcze dalej w przeszłość (do połowy lat 90.), ten odsetek negatywnych przypadków nie wygląda aż tak dramatycznie (59 proc.). Nawet jednak w takim bardziej długoterminowym ujęciu zdarzające się co jakiś czas pozytywne wyjątki od normy (ostatnio np. w 2019 roku: +1 proc.) nie były w stanie przeważyć nad negatywnymi przypadkami.

Ogółem średnia zmiana WIG-u we wrześniu to odpowiednio -1,8 proc. w ostatnich dziesięciu latach oraz -1,2 proc. od połowy lat 90. Jeśli te liczby nie robią same w sobie dużego wrażenia, to wrażenie takie robi już skumulowana zmiana indeksu we wrześniu. Za ostatnie dziesięć lat jest to -17 proc., a od 1995 roku -36 proc. Pod tym względem wrzesień to zdecydowanie najbardziej niedźwiedzi miesiąc roku.

Okazja przed poprawą w IV kwartale?

Poszukajmy też jednak pozytywów na zasadzie, że „nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło”. Te same statystyki sezonowe, które malują tak niekorzystny obraz września, jednocześnie pokazują, że po tym trudnym momencie nadchodzi dużo lepszy okres w postaci IV kwartału. Co prawda w ramach tego okresu kapryśny bywa jeszcze październik, ale ostatnie miesiące roku wyglądają już zdecydowanie korzystnie.

W te rozważania wpisuje się też ciekawie cykl prezydencki w USA. Jak pokazują choćby ostatnie dwa przypadki (2020, 2016), im bliżej listopadowych wyborów prezydenckich, tym bardziej nerwowo. Ale kiedy już wybory stają się faktem, właściwie niezależnie od wyniku amerykański rynek akcji z reguły zapomina o politycznej niepewności i powraca do hossy.

Coś na pocieszenie – po słabym wrześniu potem zwykle czas na udany IV kwartał