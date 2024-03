Konkurs na najlepszego analityka makroekonomicznego. Piotr Soroczyński najlepiej opisał ścieżki inflacji i stóp

W IV kwartale 2023 r. produkt krajowy brutto Polski zwiększył się o 1 proc. rok do roku, przy wzroście popytu inwestycyjnego o 8,7 proc. rok do roku i spadku popytu konsumpcyjnego o 0,1 proc. rok do roku. Te dane, opublikowane przez GUS pod koniec lutego, pozwalają rozliczyć ubiegłoroczną edycję konkursu „Parkietu” i „Rzeczpospolitej” na najlepszego analityka makroekonomicznego. Stanowią też dobrą ilustrację tego, jak zaskakujący dla uczestników tej rywalizacji był miniony rok. Pod koniec 2022 r. (wtedy pierwszy raz zbieraliśmy prognozy na ostatni kwartał 2023 r.) ekonomiści przeciętnie zakładali, że wzrost PKB pod koniec ub.r. sięgnie 2 proc., a jego kołem zamachowym miała być podobna zwyżka konsumpcji. Inwestycje miały zwiększyć się o niespełna 3 proc.

Największym zaskoczeniem okazała się jednak inflacja, która w IV kwartale zmalała do 6,4 proc. zamiast do niemal 9 proc., jak uczestnicy konkursu zakładali rok wcześniej. Ale w tym czasie, gdy te prognozy były formułowane, inflacja zaskakiwała w przeciwnym kierunku: w I kwartale 2023 r. wyniosła 17 proc. zamiast 9,5 proc., jak sugerowały prognozy sprzed roku. Odmienna od oczekiwań ekonomistów ścieżka inflacji przyczyniła się do tego, że inne decyzje podejmowała RPP.

Optymizm popłacił

Najcelniejsze prognozy tych zaskakujących zjawisk formułował Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Już na początku 2023 r. uważał, że inflacja w IV kwartale będzie niewiele powyżej 6 proc. To doprowadziło go do wniosku, że Rada Polityki Pieniężnej obniży w III kwartale stopy procentowe, aby w ujęciu realnym utrzymały się w okolicy zera. Zwycięzca naszego konkursu z większym niż inni ekonomiści optymizmem oceniał też wzrost inwestycji.

– W warunkach deficytu pracowników w Polsce utrzymywała się będzie presja na wzrost płac, która z kolei w sektorze usług będzie powodowała wzrost cen – uważa Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej.

Niewiele mniej celne były prognozy analityków z Banku Ochrony Środowiska (Łukasz Tarnawa i Aleksandra Świątkowska) oraz Alior Banku (Agata Filipowicz-Rybicka, Jakub Szczepaniec i Marta Skrzypczyńska). W pierwszej piątce najlepszych prognostów 2023 r. znalazły się jeszcze zespoły Banku Gospodarstwa Krajowego i PKO BP.