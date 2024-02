Udany styczeń na ogół dobrze wróży Wall Street na cały (wyborczy) rok

Można odnieść wrażenie, że S&P 500 będzie miał się z czego korygować w trakcie tradycyjnego okresu chwilowej słabości w lutym i pierwszej części marca.

W połowie trzeciego miesiąca roku wyborczego kształtuje się na wykresie charakterystyczny lokalny dołek i dopiero z niego rozpoczyna się rajd trwający aż do ostatnich dwóch miesięcy poprzedzających elekcję prezydenta.

Reasumując, styczniowa zwyżka S&P 500 to według „January barometer” oraz koncepcji cyklu prezydenckiego pozytywny prognostyk na pozostałą część roku, chociaż widać też przestrzeń do ewentualnej korekty w najbliższych dwóch miesiącach.

Tymczasem na GPW...

Na krajowym rynku akcji pierwszy miesiąc roku przyniósł korektę po wyśmienitym 2023 r. Co historycznie zapowiadał spadek WIG-u w styczniu? Zdarzało się, że był to mocny negatywny sygnał na pozostałą część roku (2022, 2008, 2001), jednak całokształt nie wygląda wcale tak pesymistycznie. Owszem, średnia zmiana WIG-u w ostatnich 20 latach po nieudanym styczniu to -1,8 proc. w kolejnym miesiącu, czyli lutym, ale jednocześnie +7,1 proc. w całym okresie od stycznia do końca roku. Chociaż spadek WIG-u w pierwszym miesiącu roku przy jednoczesnej zwyżce S&P 500 wydawać się może zjawiskiem niespotykanym, to jednak takie przypadki już się zdarzały – w latach 2013, 2011, 2001 i 1998. I akurat te przypadki nie świadczą zbyt dobrze o tegorocznych perspektywach. Średnio rzecz biorąc, w pozostałej części roku WIG spadał o 11 proc., a jednocześnie był o prawie 19 pkt proc. słabszy od S&P 500.

Jako duży plus należy natomiast odnotować mocną postawę akcji małych i średnich spółek, które ostatecznie wyszły ze styczniowej zawieruchy obronną ręką.