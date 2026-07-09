„PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji przyspiesza restrukturyzację i otwiera drogę do rozwoju. Zatwierdzony na NWZA (Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy - PAP) projekt szybkiego oddłużenia Spółki poprzez emisję akcji jest najlepszym na ten moment rozwiązaniem zarówno dla Wierzycieli, Akcjonariuszy, jak i Spółki” - poinformowało w czwartkowym komunikacie PKP Cargo w restrukturyzacji. Zgodnie z uchwałami przyjętymi przez walne, kapitał ma zostać podwyższony o 1,2 mld zł.

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Szybsza spłata zadłużenia

Spółka dodała, że rozwiązanie to pozwala na wcześniejsze zaspokojenie roszczeń wierzycieli, stabilizację sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i przywrócenie PKP Cargo zdolności do inwestowania i rozwoju. Przekazało również, że - zgodnie z założeniami firmy - jej zadłużenie zostanie spłacone do końca 2027 r., podczas gdy pierwotne propozycje układowe zakładały, że nastąpi to w 2036 r. „Oznaczałoby to dla Spółki 9 lat w stagnacji, bez możliwości inwestowania i jej rozwoju” - pokreślił przewoźnik towarowy.

Ten sam termin spłaty wierzytelności znalazł się również w ostatecznej treści propozycji układowych, które przedstawiono pod koniec maja br., a które spółka złożyła w sądzie 30 czerwca br.

„Naszym celem jest uwolnienie Spółki od zadłużenia i szybkie wejście w fazę rozwoju. Chcę, by mówiono – PKP CARGO Spółka w rozwoju, nie w restrukturyzacji. Ten dopisek ciąży nam i utrudnia pójście naprzód” – stwierdził prezes PKP Cargo Zbigniew Prus, cytowany w komunikacie.

Ostateczne propozycje układowe do końca sierpnia

PKP Cargo dodało, że obecnie prowadzi rozmowy z wierzycielami w sprawie propozycji układowych oraz przygotowuje na potrzeby tych rozmów dodatkowe dokumenty analityczne. Ostateczne propozycje układowe mają zostać złożone do 31 sierpnia br., a ich zaopiniowanie przez Radę Wierzycieli ma zakończyć się do 30 września 2026 r. Po tej dacie propozycje mają zostać poddane ocenie i akceptacji przez Sędziego Komisarza.

Jak przypomniała spółka, kluczową zmianą w propozycjach układowych jest zaktualizowanie propozycji dla wierzycieli finansowych, którym zaproponowano spłatę wierzytelności w gotówce, zamiast konwersji na akcje. Konwersja wierzytelności na akcje została ograniczona wyłącznie do podmiotów z branży kolejowej kontrolowanych przez Skarb Państwa. Źródłem finansowania części gotówkowej układu ma być dokapitalizowanie spółki, w tym emisje akcji.

Grupa Kapitałowa PKP Cargo zakończyła pierwszy kwartał 2026 r. ze stratą netto na poziomie 45,8 mln zł, wobec 48,6 mln zł straty rok wcześniej. Przychody z działalności operacyjnej spadły w tym okresie do 924,7 mln zł z 939,6 mln zł rok wcześniej. W okresie trzech miesięcy 2026 r. strata na działalności operacyjnej (EBIT) wyniosła 39,2 mln zł, tj. zwiększyła się w porównaniu do analogicznego okresu 2025 roku o 18,8 mln zł. Wynik EBITDA wyniósł z kolei 68,9 mln zł w porównaniu do 74,8 mln zł w pierwszym kwartale 2025 r. Wartość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na dzień 31 marca 2026 roku w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2025 roku spadła o 43 mln zł do 387,1 mln zł.

W 2025 r. grupa miała 39,4 mln zł zysku netto wobec 2,4 mld zł straty rok wcześniej. EBITDA wzrosła do 409,7 mln zł z 299,7 mln zł rok wcześniej.

Propozycje układowe w postępowaniu sanacyjnym obejmują wierzytelności o łącznej wartości blisko 2,96 mld zł. Propozycje przewidują podział wierzycieli na siedem grup oraz zróżnicowane warunki spłaty i umorzenia zobowiązań.

PKP Cargo jest spółką akcyjną notowaną na GPW. Największym akcjonariuszem jest PKP S.A. z 33,01-proc. udziałem w kapitale; fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE S.A. mają 9,88 proc., a pozostali akcjonariusze – 57,11 proc. W pierwszym kwartale 2026 r. udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów według masy wyniósł 28,4 proc. całego rynku, co oznaczało wzrost o 0,4 pkt. proc. rok do roku.

Grupa PKP Cargo oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii.