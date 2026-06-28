Możliwość spełniania marzeń w dużej mierze zależy od etapu życia i domowych rachunków. Brak funduszy nadal jest częstą blokadą. Problem ten częściej dotyka kobiety. Zbyt małe zasoby pieniężne powstrzymały 22 proc. z nich, podczas gdy u mężczyzn wskaźnik ten wyniósł zaledwie 13 proc. Koszty są również większą przeszkodą dla rodziców lub opiekunów z niepełnoletnimi dziećmi (23 proc. w zestawieniu z 15 proc. wśród osób, które nie mają ich na utrzymaniu).
Bariera finansowa traci na znaczeniu wraz z wiekiem. Swoje plany najrzadziej realizują najmłodsi dorośli – udało się to 38 proc. respondentów w grupie 18-29 lat. Wśród osób po czterdziestce i pięćdziesiątce ten odsetek rośnie już do ponad połowy (odpowiednio 54 proc. i 52 proc.). Z upływem lat stan portfela rzadziej staje na drodze do realizacji marzeń, a na pierwszy plan wysuwają się zupełnie inne przeszkody, co potwierdzają seniorzy, wśród których 40 proc. wskazało na powody niezwiązane z finansami.
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Promocje, wyjazdy last minute i czasowe obniżki cen często stają się impulsem do działania. Prawie jedna czwarta badanych (24 proc.) przyznała, że w ciągu ostatniego roku przynajmniej raz skorzystała z kredytu, rat lub płatności odroczonych po to, aby nie stracić dobrej okazji, a kolejne 9 proc. brało taką możliwość pod uwagę. Rozwiązania te częściej wybierają mężczyźni (27 proc. vs 22 proc. wśród kobiet). Największą otwartość na dodatkowe finansowanie widać także wśród młodych dorosłych, w wieku 18-29 lat, trzydziestolatków (po 36 proc.) i czterdziestolatków (35 proc.). Wśród seniorów ten odsetek spada do 7 proc. Choć 65 proc. badanych pilnuje budżetu nawet przy atrakcyjnych ofertach, to 29 proc. wydaje więcej niż początkowo zakładało.
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