Z tego artykułu dowiesz się: Jakie decyzje dotyczące stóp procentowych podjęły EBC i Bank Anglii?

Jak EBC ocenia obecne ryzyka inflacyjne i wzrostowe?

Z jakimi dylematami mierzy się Europejski Bank Centralny?

Na czym oparto decyzję Banku Anglii i jakie są jego prognozy inflacyjne?

Jakie scenariusze gospodarcze analizuje Bank Anglii w obliczu globalnych wydarzeń?

Europejski Bank Centralny pozostawił stopę depozytową na poziomie 2 proc., a refinansową na 2,15 proc. Ta decyzja była zgodna z oczekiwaniami analityków. Niepewność co do wpływu wojny z Iranem na gospodarkę jest bowiem zbyt duża, by obecnie ciąć lub podwyższać stopy procentowe.

„Wojna na Bliskim Wschodzie doprowadziła do gwałtownego wzrostu cen energii, co napędza inflację i obciąża nastroje gospodarcze. Skutki wojny dla inflacji i aktywności gospodarczej w średnim terminie będą zależały od intensywności i czasu trwania szoku cen energii oraz skali jego skutków pośrednich i efektów drugiej rundy. Im dłużej wojna będzie trwała i im dłużej ceny energii pozostaną na wysokim poziomie, tym silniejszy będzie prawdopodobny wpływ na szerszą inflację i gospodarkę” – stwierdził EBC w swoim komunikacie.

– Główne zmiany w porównaniu z komunikatem z marca polegają na tym, że dzisiejsze oświadczenie zaznacza, iż ryzyka wzrostowe dla inflacji i ryzyka spadkowe dla wzrostu gospodarczego „nasiliły się”, oraz że podczas gdy oczekiwania inflacyjne na dłuższy termin pozostają dobrze zakotwiczone, „oczekiwania inflacyjne na krótszych horyzontach znacząco wzrosły”. Komunikat dalej stwierdza, że bank będzie „uważnie monitorował sytuację”. Niemniej jednak decydenci powtórzyli standardową formułę, że nie zobowiązują się z wyprzedzeniem do żadnej konkretnej ścieżki stóp procentowych i będą stosować podejście zależne od danych, z posiedzenia na posiedzenie – wskazuje Andrew Kenningham, ekonomista z firmy badawczej Capital Economics.

„EBC pozostaje w trybie oczekiwania. Inflacja rośnie za sprawą droższej energii, a jednocześnie gospodarka wyraźnie hamuje. Jako importer surowców Europa szczególnie mocno odczuwa obecny szok, co widać m.in. w słabszych danych PMI. To stawia bank centralny w trudnym położeniu. Z jednej strony rosnąca inflacja i brak działań zwiększają ryzyko odkotwiczenia oczekiwań inflacyjnych, z drugiej podwyżki stóp dodatkowo osłabiłyby i tak już spowalniającą gospodarkę. Warto jednak zaznaczyć, że słabsza gospodarka i niższy popyt w długim terminie będą działały dezinflacyjnie. Na razie nie widać silnych efektów drugiej rundy. Presja kosztowa rośnie, ale nie przekłada się szeroko na ceny usług i płace, a długoterminowe oczekiwania inflacyjne pozostają stabilne. To daje EBC czas. Jednocześnie wciąż nie mamy rozstrzygnięcia sytuacji w Iranie, co oznacza, że ceny ropy pozostają w trendzie wzrostowym. Jeśli ten trend się utrzyma, EBC może zostać zmuszony do podniesienia stóp procentowych już w czerwcu” – skomentowali analitycy platformy inwestycyjnej Portu.

Jaką decyzję podjął Bank Anglii?

Bank Anglii utrzymał natomiast swoją główną stopę procentową na poziomie 3,75 proc. Za taką decyzją opowiedziało się ośmioro członków Komitetu Polityki Pieniężnej. Huw Pill, główny ekonomista Banku Anglii, głosował jednak za podwyżką do poziomu 4 proc.

– Obecnie prognozujemy, że inflacja wzrośnie do nieco ponad 3,5 proc. do końca roku. Ta zmiana w prognozie inflacji jest bezpośrednią konsekwencją konfliktu na Bliskim Wschodzie. Wyższe globalne ceny ropy naftowej i gazu mają bezpośredni wpływ na inflację cen konsumpcyjnych w Wielkiej Brytanii – stwierdził Andrew Bailey, prezes Banku Anglii.

Brytyjski bank centralny przygotował trzy scenariusze wpływu wojny w Iranie na gospodarkę. W najgorszym scenariuszu C ceny ropy naftowej osiągną szczyt na poziomie 130 USD za baryłkę i pozostaną na tym poziomie przez dłuższy czas, co spowoduje wzrost inflacji do szczytowego poziomu 6,2 proc. w pierwszych trzech miesiącach 2027 roku Spowodowałoby to, że Bank podniósłby stopy procentowe do 5,25 proc. W bardziej łagodnym scenariuszu A ropa osiągnie szczyt na poziomie 108 USD za baryłkę w tym roku, a następnie spadnie poniżej 80 USD na początku 2027 roku i do 72 USD pod koniec 2028 roku W scenariuszu B ceny ropy również osiągną szczyt na poziomie 108 USD ale pozostaną na wyższym poziomie przez dłuższy okres.