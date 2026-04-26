Najczęściej sukces finansowy jest przez Polaków łączony z możliwością realizowania marzeń i pasji bez ograniczeń finansowych. Tak uważa 46 proc. ankietowanych. Z niezależnością finansową, rozumianą jako brak martwienia się o pieniądze, kojarzy sukces 45 proc. ankietowanych. Ze stabilnością finansową i brakiem długów łączy sukces 45 proc. badanych. Posiadanie oszczędności i zabezpieczenia na przyszłość jest najważniejsze dla 41 proc. Kolejne wskazania to możliwość komfortowego życia i spełniania swoich potrzeb (35 proc.) oraz realizowanie marzeń i pasji bez ograniczeń finansowych (31 proc.) – wynika z raportu „Polki i przedsiębiorczość 2025”, powstałego w ramach XVII edycji konkursu Sukces Pisany Szminką. Jedynie 17 proc. deklaruje, że sukces finansowy to posiadanie wysokich dochodów i dóbr materialnych.

Jedynie 13 proc. ogółu badanych Polaków uważa, że osiągnęło w swoim życiu sukces finansowy. Zdania, że jeszcze go osiągnie, jest 36 proc. ankietowanych, a 31 proc. nie wierzy, by im się to mogło udać.

23 proc. wskazuje, że sukces finansowy jest bardzo ważny, a 47 proc. – raczej ważny.

Tymczasem dla zdecydowanej większości Amerykanów sukces finansowy oznacza brak długów. 74 proc. dorosłych Amerykanów twierdzi, że brak długów jest kluczowym elementem ich definicji sukcesu finansowego, zgodnie z corocznym badaniem mobilności finansowej KeyBank. Badanie banku wykazało, że Amerykanie przedkładają brak długów nad inne tradycyjne etapy w życiu, takie jak zawarcie związku małżeńskiego czy zakup domu.

Czytaj więcej Oszczędzanie Oszczędzania można się nauczyć. Można też nauczyć dzieci Coraz więcej Polaków traktuje oszczędzanie nie jako chwilowy wysiłek, ale jako umiejętność, którą można rozwijać. A rodzice chcą uczyć dzieci o fin...

Poczucie sukcesu finansowego wśród Amerykanów słabnie. Tylko 39 proc. dorosłych deklaruje, że czuje się bardziej spełnionymi finansowo niż pięć lat temu. W dużej mierze winne są rosnące koszty utrzymania, a respondenci zmagają się szczególnie z kosztami żywności i mieszkania, a także z zadłużeniem na kartach kredytowych.

Od początku 2020 r. koszty utrzymania wzrosły o 26 proc., według danych Departamentu Pracy. Zarówno koszty artykułów spożywczych, jak i mieszkania wzrosły od tego czasu o 30 proc. Według nowojorskiej Fed zadłużenie amerykańskich gospodarstw wzrosło do 18,6 bln USD, z czego 1,2 bln USD to zadłużenie na kartach kredytowych.