Przedstawiciele GPW już wcześniej sygnalizowali, że decyzja w sprawie wyznaczenia daty startu systemu WATS ma zapaść do końca kwietnia. – Trwają bardzo intensywne testy zarówno przez naszych wewnętrznych specjalistów, jak i przez członków giełdy i specjalistów zewnętrznych i po ocenie gotowości systemu, która będzie miała miejsce na koniec kwietnia, podejmiemy decyzję o potwierdzeniu terminów prób generalnych. Wdrożymy system wtedy, kiedy będziemy mieli pełne przekonanie, że jest on gotowy do wdrożenia – mówił pod koniec marca Tomasz Bardziłowski, prezes GPW.

Czytaj więcej Finanse Michał Kobza z zarządu GPW: mamy ambitne plany W tym roku liczymy na kilka dużych debiutów. Chcemy zdecydowanie zadbać o rozwój rynku GlobalConnect. Nie wykluczamy promocji, ale na razie zakłada...

Według naszych informacji w środę odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Wdrożeniowego w sprawie WATS. Podczas niego sugerowana data wdrożenia wskazywała na 6 lipca, chociaż alternatywą był jeszcze wrzesień. W środę decyzję w tej sprawie podjął zarząd GPW. Ten ostatecznie zdecydował, że system ma ruszyć 6 lipca. Start mają poprzedzić trzy próby generalne: 23 – 24 maja, 6 – 7 czerwca oraz 27 – 28 czerwca. " W przypadku pomyślnego przeprowadzenia Prób Generalnych i uzyskania pełnej gotowości po stronie GPW oraz uczestników rynku, migracja systemu nastąpi w dniach 4-5 lipca z terminem uruchomienia produkcyjnego w dniu 6 lipca. Decyzja o potwierdzeniu harmonogramu została podjęta w uzgodnieniu z Komitetem Wdrożenia Systemu GPW WATS i uczestnikami rynku" - czytamy w komunikacie GPW.

WATS. Rynek czeka i boi się noweg systemu GPW

W niedawnej ankiecie przeprowadzonej przez „Parkiet” wśród kadry menedżerskiej wiara w to, że WATS ruszy w połowie roku była jednak niewielka. Na 17 otrzymanych odpowiedzi jedynie trzy osoby odpowiedziały, że wierzą w wakacyjny termin. Dzisiaj jednak wydaje się, że wszyscy są zdeterminowani do tego, aby system faktycznie ruszył.

Czytaj więcej Finanse WATS staje się coraz większym ciężarem dla całego rynku Przygotowania do startu systemu WATS były jednym z argumentów, dla których MF zdecydowało się na przesunięcie startu OKI. Wnioskowała o to m.in. br...

Termin wdrożenia WATS był przesuwany już wielokrotnie. Pierwotnie zapowiadano, że WATS ruszy do końca I kwartału 2024 r. Następnie była mowa o listopadzie 2024 r., a później o 10 listopada 2025 r. Teraz jest mowa o 6 lipca, ale projekt nadal budzi wielkie emocje na rynku. Z jednej strony uczestnicy rynku zdają sobie sprawę z konieczności zmiany obecnej platformy UTP, ale z drugiej strony wszyscy zdają sobie sprawę z poziomu skomplikowania całej operacji. W tym przypadku jest ona tym większa, gdyż GPW zdecydowała się na wdrożenie autorskiego systemu, a nie kupno gotowego rozwiązania. Tym samym musi w całości liczyć sama na siebie.

Z informacji GPW, zawartych w raporcie rocznym, wynika, że budżet projektu WATS wynosi 152,9 mln zł brutto. Początkowo była zaś mowa o kwocie 90 mln zł. GPW zaznacza, że budżet cały czas może ulec zmianie.