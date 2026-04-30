WATS. GPW podała datę startu systemu
Przedstawiciele GPW już wcześniej sygnalizowali, że decyzja w sprawie wyznaczenia daty startu systemu WATS ma zapaść do końca kwietnia. – Trwają bardzo intensywne testy zarówno przez naszych wewnętrznych specjalistów, jak i przez członków giełdy i specjalistów zewnętrznych i po ocenie gotowości systemu, która będzie miała miejsce na koniec kwietnia, podejmiemy decyzję o potwierdzeniu terminów prób generalnych. Wdrożymy system wtedy, kiedy będziemy mieli pełne przekonanie, że jest on gotowy do wdrożenia – mówił pod koniec marca Tomasz Bardziłowski, prezes GPW.
W tym roku liczymy na kilka dużych debiutów. Chcemy zdecydowanie zadbać o rozwój rynku GlobalConnect. Nie wykluczamy promocji, ale na razie zakłada...
Według naszych informacji w środę odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Wdrożeniowego w sprawie WATS. Podczas niego sugerowana data wdrożenia wskazywała na 6 lipca, chociaż alternatywą był jeszcze wrzesień. W środę decyzję w tej sprawie podjął zarząd GPW. Ten ostatecznie zdecydował, że system ma ruszyć 6 lipca. Start mają poprzedzić trzy próby generalne: 23 – 24 maja, 6 – 7 czerwca oraz 27 – 28 czerwca. " W przypadku pomyślnego przeprowadzenia Prób Generalnych i uzyskania pełnej gotowości po stronie GPW oraz uczestników rynku, migracja systemu nastąpi w dniach 4-5 lipca z terminem uruchomienia produkcyjnego w dniu 6 lipca. Decyzja o potwierdzeniu harmonogramu została podjęta w uzgodnieniu z Komitetem Wdrożenia Systemu GPW WATS i uczestnikami rynku" - czytamy w komunikacie GPW.
W niedawnej ankiecie przeprowadzonej przez „Parkiet” wśród kadry menedżerskiej wiara w to, że WATS ruszy w połowie roku była jednak niewielka. Na 17 otrzymanych odpowiedzi jedynie trzy osoby odpowiedziały, że wierzą w wakacyjny termin. Dzisiaj jednak wydaje się, że wszyscy są zdeterminowani do tego, aby system faktycznie ruszył.
Przygotowania do startu systemu WATS były jednym z argumentów, dla których MF zdecydowało się na przesunięcie startu OKI. Wnioskowała o to m.in. br...
Termin wdrożenia WATS był przesuwany już wielokrotnie. Pierwotnie zapowiadano, że WATS ruszy do końca I kwartału 2024 r. Następnie była mowa o listopadzie 2024 r., a później o 10 listopada 2025 r. Teraz jest mowa o 6 lipca, ale projekt nadal budzi wielkie emocje na rynku. Z jednej strony uczestnicy rynku zdają sobie sprawę z konieczności zmiany obecnej platformy UTP, ale z drugiej strony wszyscy zdają sobie sprawę z poziomu skomplikowania całej operacji. W tym przypadku jest ona tym większa, gdyż GPW zdecydowała się na wdrożenie autorskiego systemu, a nie kupno gotowego rozwiązania. Tym samym musi w całości liczyć sama na siebie.
Z informacji GPW, zawartych w raporcie rocznym, wynika, że budżet projektu WATS wynosi 152,9 mln zł brutto. Początkowo była zaś mowa o kwocie 90 mln zł. GPW zaznacza, że budżet cały czas może ulec zmianie.
