Na rynkach akcji w Europie panują dziś mieszane nastroje po raczej słabej sesji w Azji. Główny indeks giełdy niemieckiej zyskuje jedynie 0,18 proc., z kolei francuski CAC40 traci aż 0,76 proc. Ciężki początek sesji mają za sobą warszawskie indeksy, aczkolwiek powoli widać, że kupujący zaczynają działać. WIG20 tracił już dziś 0,9 proc., sięgając 3466 pkt, ale środek dnia przynosi lekkie odreagowanie. Indeks dużych spółek jak na razie pozytywnie reaguje na wsparcie w postaci lutowych szczytów. Co więcej, mimo kiepskiej drugiej połowy miesiąca, kwiecień zakończy się umocnieniem WIG20.

W czwartek wśród dużych spółek najlepiej zachowują się Orlen i Dino, gdzie zwyżki zbliżają się do 1 proc. Na dole tabeli znajdziemy natomiast Kruka z 7-proc. przeceną. To reakcja rynku na słabsze wyniki windykatora w I kwartale. Na szerokim rynku obok Kruka wyraźnie tracą m.in. Enter Air czy Eurocash, co również jest reakcją na publikację wyników. Wyniki zaprezentował także mBank, który w I kwartale poradził sobie lepiej od oczekiwań, wypracowując 953 mln zł zysku netto.

Sezonem wyników z wysokimi cenami ropy naftowej w tle żyje także rynek amerykański. W handlu posesyjnym akcje Meta traciły, mimo wyraźnego pobicia prognoz. Analitycy zwracają uwagę na dalsze wzrosty nakładów na AI i wyższe koszty komponentów. Nasdaq Composite obronił jednak wtorkowe poziomy i pozostał powyżej zeszłorocznych szczytów. Wygląda na to, że kwiecień będzie dla Nasdaqa zapewne najlepszym miesiącem od sześciu lat.

Na rynku walut dolar dziś nieco traci. Kurs głównej pary walutowej zwyżkuje o 0,18 proc., do 1,169. Notowania USD/PLN osuwają się o 0,2 proc., do 3,64 zł. Zwyżki notuje złoto. Uncja kruszcu kosztuje 4627 dolarów przy 1,85-proc. umocnieniu. Bitcoin pozostaje w okolicach 76 tys. dolarów.