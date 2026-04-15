Z tego artykułu dowiesz się: Jakie preferencje dotyczące kanałów zakupu złota wykazują inwestorzy w Polsce?

W jakich okolicznościach Polacy najczęściej rozważają zakup złota?

Jakie kluczowe funkcje i korzyści inwestycyjne przypisuje się złotu w kontekście polskiego rynku?

Zainteresowanie inwestowaniem w złoto w Polsce systematycznie rośnie – wynika z badania ARC Rynek i Opinia zrealizowanego w marcu na zlecenie Mennicy Skarbowej. Obecnie już 18 proc. Polaków deklaruje, że kupiło złoto inwestycyjne, co oznacza wyraźny wzrost względem 2023 roku, kiedy odsetek ten wynosił 14 proc. Mennica Skarbowa w ubiegłym sprzedała prawie 3,2 ton produktów z tego kruszcu.

Czytaj więcej Firmy Mennica Skarbowa obserwuje wzmożone zakupy złota Mennica Skarbowa zakończyła 2025 rok z rekordowym w historii poziomem sprzedaży ponad 1,4 mld zł i zyskiem netto 8,6 mln zł. Sprzedała w roku ubieg...

Wzrost zainteresowania złotem przekłada się również na wolumen sprzedaży. W ubiegłym roku Polacy kupili według szacunków Mennicy Skarbowej w sumie około 20 ton złota inwestycyjnego, co plasuje Polskę w czołówce europejskich rynków i potwierdza dynamiczny rozwój tego segmentu.

– Widzimy wyraźny wzrost zainteresowania złotem wśród Polaków. Jeszcze kilkanaście lat temu była to inwestycja niszowa, dziś coraz częściej traktowana jest jako realna alternatywa dla innych form lokowania kapitału. Jeszcze 3 lata temu 14 proc. Polaków inwestowało w złoto, teraz ten odsetek wzrósł do 18 proc. Z naszych badań wynika także, że częściej złoto kupują mężczyźni niż kobiety (21 proc. vs 11 proc. kobiet). I co godne podkreślenia, coraz częściej wartość inwestycyjną produktów z tego kruszcu doceniają młode osoby. Najczęściej złoto kupowały osoby 25-34 lata (22 proc.), najrzadziej – osoby 45-65 lat – komentuje Adam Stroniawski, członek zarządu Mennicy Skarbowej.

Zakupy stacjonarne wciąż popularne

Co istotne, mimo rosnącej popularności zakupów online, wielu inwestorów nadal preferuje kontakt bezpośredni. Aż 27 proc. kupujących wskazuje zakup stacjonarny jako ważny element procesu, a 28 proc. podkreśla znaczenie możliwości uzyskania porady od sprzedawcy.

– Choć kanał online jest wygodny, Polacy wciąż cenią możliwość rozmowy z ekspertem. Zakup złota to dla wielu decyzja wymagająca zaufania – dlatego wybierają sprawdzone punkty sprzedaży, gdzie mogą uniknąć ryzyka oszustwa i uzyskać profesjonalną informację. A niestety coraz częściej w internecie można spotkać oferty sprzedaży złota po wyjątkowej cenie. Ostrzegam przed realizacją takich transakcji – podkreśla Adam Stroniawski.

Złoto coraz częściej pełni funkcję symboliczną i prezentową

Polacy najchętniej rozważają jego zakup z okazji ważnych wydarzeń życiowych, takich jak ślub (33 proc. badanych), komunia (29 proc.), chrzest (24 proc.) czy narodziny dziecka (18 proc.). I, co ciekawe, kobiety częściej wskazują ślub (37 proc. vs 29 proc.), mężczyźni – narodziny dziecka (21 proc. vs 15 proc.). Kobiety częściej deklarują także, że nie kupiłyby złota na prezent w ogóle (20 proc. vs 15 proc.).

– Złoto to prezent, który po pierwsze łatwo sprzedać, wymienić w niebezpiecznych czasach na inne towary, a dodatkowo zabezpiecza na lata wartość naszego majątku chociażby przed spadkiem wartości pieniądza, inflacją. Dodatkowo inwestując 10 lat temu w jedną uncję złota (31,1g) 1200 dolarów, dziś moglibyśmy sprzedać je za 4750 (zysk ok. 300 proc.). Wydaje się więc, że to idealny wybór na podarunek przy różnych okazjach, szczególnie jeśli możemy kupić 1-gramową sztabkę złota już za niewiele ponad 600 złotych – dodaje Adam Stroniawski.

Okazje cykliczne – jak urodziny czy święta – mają w tym kontekście zdecydowanie mniejsze znaczenie. Złoto jest więc postrzegane przede wszystkim jako trwała pamiątka związana z przełomowymi momentami w życiu.

Jak podkreślają przedstawiciele Mennicy Skarbowej, rosnąca popularność złota, zmieniające się nawyki inwestycyjne oraz rosnąca świadomość finansowa sprawiają, że kruszec ten coraz częściej staje się stałym elementem portfela inwestycyjnego Polaków. Wszystko wskazuje na to, że trend ten będzie się utrzymywał w kolejnych latach.