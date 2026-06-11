AutoInvest to odpowiedź na rosnące zainteresowanie inwestorów tym instrumentem – już 44 proc. aktywnych klientów Saxo w Polsce posiada je w swoim portfelu. Usługa jest już dostępna m.in. w Singapurze, Francji, Szwajcarii, Danii i Belgii.

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Wprowadzenie usługi wpisuje się w rosnące zainteresowanie ETF-ami wśród klientów Saxo w Polsce. W maju 2026 roku 44 proc. aktywnych klientów Saxo w Polsce posiadało w portfelu co najmniej jeden ETF, wobec 27 proc. w maju 2023 roku. W tym samym okresie ponad dwukrotnie wzrósł również udział ETF-ów we wszystkich otwartych pozycjach klientów – z 13 proc. do 29 proc.

Dane te wpisują się w obserwowany trend bardziej regularnego i długoterminowego podejścia do inwestowania, szczególnie wśród klientów, którzy chcą ograniczyć potrzebę bieżącego śledzenia rynku i częstego podejmowania decyzji inwestycyjnych. Z badania OBI 2025 przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wynika, że ETF-y ma dziś w portfelu 2/3 badanych i taka sama liczba osób deklarowała inwestycję w tego typu instrumenty w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Jednocześnie 60 proc. respondentów wskazało, że posiada do trzech ETF-ów, co pokazuje, że dla wielu inwestorów są one już jednym z podstawowych elementów długoterminowego budowania portfela.

Możliwość wyboru do 10 funduszy ETF

AutoInvest wyróżnia połączenie automatyzacji, elastyczności i dostępu do ETF-ów w ramach jednej platformy inwestycyjnej. Użytkownik wybiera do 10 funduszy ETF spośród 82 najpopularniejszych globalnych instrumentów bezpośrednio w aplikacji Saxo Banku dostępnej w ramach usługi, określa alokację wybranych ETF-ów i ustawia ręczny lub automatyczny miesięczny przelew ze swojego rachunku bankowego na rachunek AutoInvest. Klient zachowuje przy tym możliwość zmiany konfiguracji, wysokości wpłat, czasowego wstrzymania lub zakończenia planu inwestycyjnego w dowolnym momencie. Dzięki temu inwestowanie może odbywać się w sposób uporządkowany, przewidywalny i mniej angażujący czasowo.

– Coraz więcej klientów szuka dziś rozwiązań, które pozwalają inwestować w sposób bardziej uporządkowany i mniej zależny od krótkoterminowych emocji rynkowych. Widzimy również rosnące zainteresowanie ETF-ami jako podstawowym elementem długoterminowego budowania portfela, szczególnie wśród osób, które preferują bardziej systematyczne podejście do inwestowania – tłumaczy Stefan Vegh, dyrektor generalny regionu Europy Środkowo-Wschodniej Saxo Banku.

W ramach usługi nie jest pobierana prowizja za zakup ETF-ów objętych AutoInvest. Obowiązuje natomiast opłata za przewalutowanie oraz prowizja maklerska naliczana przy sprzedaży ETF-ów. Rozwiązanie nie wymaga minimalnej kwoty wpłaty. Klienci korzystający z AutoInvest otrzymują również raport podatkowy, wspierający rozliczenie rocznego PIT.

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ETF-y przede wszystkim jako narzędzie długoterminowego inwestowania

Jak pokazuje OBI 2025, inwestorzy wykorzystują ETF-y przede wszystkim jako narzędzie długoterminowego inwestowania, a nie aktywnego tradingu. Szczególnie widoczne jest to wśród osób budujących portfele emerytalne oraz inwestorów zainteresowanych szeroką dywersyfikacją geograficzną i sektorową.

– Regularność inwestowania staje się dla części klientów równie istotna jak sam wybór aktywów. W warunkach podwyższonej zmienności rynkowej część inwestorów poszukuje rozwiązań, które pozwalają ograniczyć wpływ krótkoterminowych wahań i emocjonalnych decyzji na proces inwestycyjny. W tym kontekście rośnie znaczenie narzędzi wspierających bardziej systematyczne podejście do budowania portfela – dodaje Stefan Vegh.