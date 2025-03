Inflacyjna niepewność odsuwa w czasie obniżkę stóp procentowych

ta informacja jest istotna i wskazuje, że inflacja bazowa jest o około 1 punkt procentowy niższa, niż zakładała RPP i prezes NBP. – Wzmacnia to prognozy, że w najbliższych kwartałach pojawi się możliwość obniżenia referencyjnej stopy procentowej NBP.

– Wydaje się, że najwcześniejszym możliwym terminem na rozpoczęcie luzowania polityki monetarnej może być czerwiec–lipiec, po wyborach prezydenckich. Wiele zależeć będzie jednak od decyzji rządu dotyczących dalszego mrożenia cen energii. Rynek wycenia obecnie, że w perspektywie najbliższego półrocza możliwa jest jedna obniżka stóp procentowych – stwierdził natomiast Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

Mało kredytów

W styczniu średnie oprocentowania depozytów minimalnie wzrosły, zwłaszcza trzymiesięcznych, rocznych i dłuższych niż rok. W przypadku tych pierwszych to głównie efekt większej liczby najlepiej oprocentowanych lokat promocyjnych, które nie mają na celu pozyskiwanie środków, ale przyciąganie klientów do zakładania kont i aktywnego z nich korzystania. Natomiast lekki wzrost oprocentowania dłuższych depozytów może sugerować, że banki nie przewidują raczej szybkiego spadku stóp procentowych NBP. Natomiast wciąż pieniądze Polaków nie są im potrzebne. Na koniec stycznia wartość udzielonych gospodarstwom domowym wszystkich kredytów wyniosła niemal 733,6 mld zł, podczas gdy zgromadzone w bankach depozyty tychże gospodarstw miały wartość 1,37 bln zł! Dla całego sektora niefinansowego wskaźnik kredyty/depozyty na koniec grudnia 2024 r. wynosił 59,3 proc., o 1,7 p. proc. mniej niż rok wcześniej.

Co może zmienić podejście banków do depozytów? Wzrost akcji kredytowej. Ale nie pomoże tu wzrost sprzedaży detalicznej, bo ponad 62 proc. kredytów dla gospodarstw domowych stanowią hipoteczne – a tu sytuacja jak na razie nie jest dla kredytobiorców korzystna: stopy procentowe są wciąż wysokie, a wsparcia rządowego wciąż brak. Zaś obserwowany przez BIK wzrost liczby wniosków to nie tyle wzrost zainteresowania, ile – przy wyższych kwotach kredytu – zwiększenie liczby wnioskodawców do jednego kredytu. A każdy liczony jest osobno.