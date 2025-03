17 proc. ankietowanych płaci kartami kredytowymi w sklepach, restauracjach czy salonach usługowych. Coraz więcej osób korzysta z nich również w sieci. 18 proc. zapytanych użytkowników sięga po nie, robiąc zakupy online. W podróży z kart korzysta 17 proc. młodych Polaków. 9 proc. używa ich jeszcze przed wyjazdem, np. do rezerwacji hoteli, wynajmu auta czy kupna biletów. 8 proc. płaci kartami za granicą – w sklepach, restauracjach i na miejscu. Młodzi Polacy potrafią rozsądnie używać karty kredytowej.

Tylko 13 proc. respondentów wypłaca nią gotówkę z bankomatu, co pokazuje, że mają świadomość opłat związanych z taką operacją. 9 proc. korzysta z opcji rozłożenia dużych wydatków na raty – to mniej popularne, ale wciąż ważne, bo karta bywa wsparciem w nagłych sytuacjach. Odpowiedzialne korzystanie z karty to nie tylko elastyczność finansowa. To także sposób na budowanie historii kredytowej, która może ułatwić przyszłe decyzje, np. wzięcie kredytu na mieszkanie.

Jak informuje NBP, podstawową kategorią kart w Polsce pozostają karty debetowe (85,6 proc.). Na koniec III kwartału 2024 r. w obiegu było 39,3 mln kart debetowych (ich liczba zwiększyła się o 61,4 tys. w analizowanym okresie). Drugą najliczniejszą kategorią kart były karty kredytowe (11,0 proc.), których liczba na koniec września 2024 r. osiągnęła 5 mln (wzrost o 16,5 tys. w porównaniu z końcem czerwca 2024 r.). Natomiast wartość kredytów zaciągniętych w rachunkach kart kredytowych wyniosła 13,7 mld zł, co oznacza spadek o 18,8 mln zł (0,6 proc.) w porównaniu z końcem czerwca 2024 r. Udział kredytów zagrożonych w ogólnej wartości kredytów udzielonych w rachunkach kart kredytowych wyniósł 6 proc.