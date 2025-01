Polscy seniorzy są coraz bardziej cyfrowi i bezgotówkowi

Co ciekawe, aż 3/4 badanych seniorów płaci kartą wszędzie tam, gdzie to możliwe lub w zdecydowanej większości miejsc (odpowiednio 39 i 37 proc. badanych), a tylko 9 proc. zdecydowanie chętniej płaci za zakupy gotówką – wynika z najnowszej edycji badania pt. „Seniorzy w świecie cyfrowych finansów” przeprowadzonego na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB) we współpracy ze Związkiem Banków Polskich.

Coraz popularniejsze staje się płacenie w sklepach Blikiem (45 proc.), a co piąty senior wybiera płatność zbliżeniową smartfonem. W przypadku zakupów online najczęściej wybierane są: płatność przelewem internetowym (44 proc.) i Blik (37 proc.), a 12 proc. decyduje się na płatność gotówką przy odbiorze.