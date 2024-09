Sztuczna inteligencja wspiera przy coraz większej liczbie operacji

Rozumie, co się do niego mówi lub pisze. Ale ciągle się uczy i będzie zdobywać nowe umiejętności. Jeśli czegoś nie umie, może przenieść klienta do miejsca w IKO, gdzie ten zrobi to samodzielnie.

Asystent głosowy w IKO umie już przeanalizować wydatki i oszczędności w podziale na waluty, okresy i konta. Pokaże też podsumowanie płatności kartą na kategorie produktowe lub u wybranego sprzedawcy.

Marek to technologia mBanku, która pomoże rozwiązać część spraw, z którymi dzwoni się na mLinię. Podczas rozmowy z botem można ustalić PIN do karty, aktywować ją, zmienić limit na transakcje, ustalić hasło do logowania na konto przez internet czy odzyskać hasło do mLinii (telekod).

Marek odpowie na pytania związane z bankiem i ofertą. Poinformuje też o przerwie czy awarii (jeżeli takie się zdarzą). Jeśli rozpozna, że sprawa wymaga zaangażowania konsultanta, przełączy klienta do odpowiedniej osoby.

W kwietniu tego roku Nest Bank jako pierwszy bank w Polsce wprowadził AI Asystenta do swojej aplikacji mobilnej. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami N!Asystent będzie stopniowo rozwijany, aby klienci Nest Banku mogli wykonywać coraz więcej operacji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.