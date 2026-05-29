29 maja 2026 roku zarząd giełdowego Compu poinformował w komunikacie o sfinalizowaniu dwóch strategicznych umów z jednostką MON w ramach programu SAFE. Kontrakty realizowane będą przez konsorcjum z udziałem Atende S.A., Siltec sp. z o.o. oraz API Smart sp. z o.o. Pierwsza umowa obejmuje dostawę modułowych kontenerowych centrów danych zabezpieczonych przed emisją elektromagnetyczną i impulsem szybko narastającym. Druga dotyczy samochodowych centrów danych przeznaczonych do mobilnych systemów przetwarzania danych dla wojska.

Łączna wartość obu kontraktów wynosi dokładnie 910,5 mln zł netto. Pierwsza z umów opiewa na ponad 732 mln zł netto, natomiast druga na ponad 178 mln zł netto. Oba kontrakty zawierają również prawo opcji, którego uruchomienie będzie zależne wyłącznie od decyzji zamawiającego. Wartość części opcjonalnej to odpowiednio około 332,7 mln zł oraz 82,3 mln zł netto.

Wojskowe centra danych trafią do armii do 2030 roku

Dostawy mają być realizowane w latach 2027–2030 wraz ze szkoleniem personelu, natomiast wsparcie gwarancyjne przewidziano do końca 2031 roku.

Comp podkreśla, że udział Enigmy w łącznej wartości obu kontraktów nie będzie niższy niż 63 proc., choć szczegółowy podział wynagrodzenia pomiędzy członków konsorcjum pozostaje objęty odrębnymi ustaleniami.

Spółka zwraca również uwagę, że realizacja kontraktów w ramach instrumentu SAFE wiąże się z dodatkowymi obowiązkami dokumentacyjnymi, kontrolnymi i ewidencyjnymi. Jednocześnie projekty mogą korzystać z warunkowego zwolnienia z podatku VAT, uzależnionego od spełnienia określonych kryteriów kwalifikacyjnych.

Umowy przewidują standardowe dla kontraktów infrastrukturalnych zabezpieczenia i mechanizmy odpowiedzialności. Maksymalna wysokość kar umownych została ograniczona co do zasady do 30 proc. wartości netto każdej z umów, przy czym zamawiający zachował możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar na zasadach ogólnych.

Kontrakty przewidują również możliwość wypłaty zaliczek do 15 proc. wartości zamówienia, pod warunkiem wniesienia pełnego zabezpieczenia tej kwoty przez wykonawcę. Dodatkowo wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 proc. wartości netto kontraktów.

Podpisane umowy wpisują się w rosnące wydatki państwa na cyberbezpieczeństwo oraz rozwój mobilnej infrastruktury przetwarzania danych dla sektora obronnego. Dla grupy Comp oznaczają one jeden z najważniejszych projektów realizowanych dla administracji państwowej i sektora bezpieczeństwa w ostatnich latach.