Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 1.06.2026
Początek dwudniowego posiedzenia RPP w sprawie stóp procentowych; dane PKB Polski w I kwartale 2026 r.; dane o PMI dla przemysłu USA, Chin i strefy euro; wyniki finansowe firm. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie.
01.06.2026 05:38
01.06.2026 03:00
Kraj
CREOTECH INSTRUMENTS – wyniki za I kwartał
LUBAWA – wyniki za I kwartał
MERCATOR MEDICAL – wyniki za I kwartał
TARCZYŃSKI – wyniki za I kwartał
ASSECO SEE – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd proponuje wypłatę 1,95 zł dywidendy na akcję
CEZ – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; rada dyrektorów rekomenduje wypłatę 42 koron dywidendy na akcję
BUDIMEX – ostatnie notowanie akcji z prawem do 32,42 zł dywidendy na papier; wypłata 10 czerwca
GAMIVO – zakończenie przyjmowania ofert sprzedaży akcji po 35 zł na zaproszenie spółki
QUERCUS TFI – zakończenie przyjmowania ofert sprzedaży akcji po 15 zł na zaproszenie spółki
MAKOLAB – pierwsze notowanie na NewConnect 4 500 000 akcji serii A
S&P GLOBAL – PMI dla polskiego przemysłu w maju
RPP – początek dwudniowego posiedzenia w sprawie stóp procentowych
Świat
USA – PMI dla przemysłu w maju, indeks ISM dla przemysłu w maju, wydatki na iwestycje budowlane w kwietniu
Chiny – PMI dla przemysłu w maju
Japonia – PMI dla przemysłu w maju
Strefa euro – PMI dla przemysłu w maju, stopa bezrobocia w kwietniu
Niemcy – PMI dla przemysłu w maju
Francja – PMI dla przemysłu w maju
Wielka Brytania – PMI dla przemysłu w maju