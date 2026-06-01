Kraj

  • CREOTECH INSTRUMENTS – wyniki za I kwartał
  • LUBAWA – wyniki za I kwartał
  • MERCATOR MEDICAL – wyniki za I kwartał
  • TARCZYŃSKI – wyniki za I kwartał
  • ASSECO SEE – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd proponuje wypłatę 1,95 zł dywidendy na akcję
  • CEZ – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; rada dyrektorów rekomenduje wypłatę 42 koron dywidendy na akcję
  • BUDIMEX – ostatnie notowanie akcji z prawem do 32,42 zł dywidendy na papier; wypłata 10 czerwca
  • GAMIVO – zakończenie przyjmowania ofert sprzedaży akcji po 35 zł na zaproszenie spółki
  • QUERCUS TFI – zakończenie przyjmowania ofert sprzedaży akcji po 15 zł na zaproszenie spółki
  • MAKOLAB – pierwsze notowanie na NewConnect 4 500 000 akcji serii A
  • GUS – PKB w I kwartale
  • S&P GLOBAL – PMI dla polskiego przemysłu w maju
  • RPP – początek dwudniowego posiedzenia w sprawie stóp procentowych

Świat

  • USA – PMI dla przemysłu w maju, indeks ISM dla przemysłu w maju, wydatki na iwestycje budowlane w kwietniu
  • Chiny – PMI dla przemysłu w maju
  • Japonia – PMI dla przemysłu w maju
  • Strefa euro – PMI dla przemysłu w maju, stopa bezrobocia w kwietniu
  • Niemcy – PMI dla przemysłu w maju
  • Francja – PMI dla przemysłu w maju
  • Wielka Brytania – PMI dla przemysłu w maju