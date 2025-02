Podczas zeszłotygodniowej konferencji po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej prezes Glapiński stwierdził, że obecnie nie ma żadnych przesłanek do zmiany stóp procentowych w Polsce. Jego zdaniem brakuje także argumentów do rozpoczęcia takiej dyskusji, ponieważ aktualne prognozy NBP sugerują odbicie inflacji w górę pod koniec roku. Wcześniej sugerował, że w grudniu 2025 roku wskaźnik cen może wynieść ok. 4,5 proc. Jego zdaniem polityka monetarna nie może dopuścić do utrwalenia CPI na podwyższonym poziomie.

Reklama

Pod koniec tygodnia poznamy najnowszy odczyt inflacji w kraju za styczeń. Ekonomiści ankietowani przez Bloomberga spodziewają się, że wyniesie on 5 proc. Wzrost wobec grudniowego odczytu na poziomie 4,7 proc. będzie wynikać z wyższych cen żywności i paliw. W pierwszym kwartale średnio inflacja powinna wynieść 5,2 proc. zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów ankietowanych przez Bloomberga. Dopiero od trzeciego kwartału spodziewany jest jej spadek. W drugiej połowie 2025 roku wskaźnik CPI powinien średnio wynieść 3,5–3,6 proc. W takim scenariuszu szanse na obniżki stóp procentowych powinny wzrosnąć.

Prezes Glapiński zwracał uwagę, że ożywienie w polskiej gospodarce może opóźnić powrót inflacji do celu, a co za tym idzie, przesunąć termin rozpoczęcia luzowania monetarnego. W 2025 roku wzrost PKB według ekonomistów ankietowanych przez Bloomberga powinien przyspieszyć do 3,4 proc. z 2,9 proc. w 2024 roku. Głównym motorem wzrostu mają być inwestycje. Problemem z punktu widzenia polityki pieniężnej jest utrzymujący się wciąż na wysokim poziomie wzrost wynagrodzeń oraz uporczywa inflacja bazowa, która w tym roku powinna utrzymywać się w okolicy 4 proc.

Te czynniki wraz z luźną polityką fiskalną przekładają się na jastrzębią retorykę prezesa Glapińskiego. Niektórzy członkowie są jednak bardziej gołębi. Rynek kontraktów terminowych FRA wycenia obecnie pierwsze cięcie o 25 pkt baz. w lipcu. Szanse na taki ruch w czerwcu wciąż są poniżej 50 proc. Do końca roku inwestorzy wyceniają co najmniej trzy obniżki stóp procentowych, a za rok koszt pieniądza powinien być już o 100 pkt baz. niżej niż obecnie.

W związku ze zmianą oczekiwanej ścieżki stóp procentowych od początku roku rosną rentowności krajowych dwulatek i obecnie oscylują wokół 5,25 proc. W Europie słabiej zachowują się tylko krótkie papiery Rumunii i Szwajcarii. O niemal 8 pkt baz. wzrosły także dochodowości papierów pięcioletnich. Obligacje o terminie do wykupu w latach 2029–2030 cieszą się jednak największym zainteresowaniem podczas przetargów organizowanych przez resort finansów. Dotyczy to papierów o stałym i zmiennym kuponie. Ich podaż w styczniu przekroczyła ponad 20 mld zł.