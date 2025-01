To tylko rajd stycznia czy powrót do hossy?

Z fundamentalnego punktu widzenia niskie mnożniki wyceny spółek z WIG zachęcały do odreagowania słabości tego indeksu, co sygnalizowaliśmy w strategii na 2025 rok. Jest to widoczne w mocnym zachowaniu małych i średnich spółek. Od 13 stycznia tego roku widoczne jest wyraźne osłabienie USD/PLN. Nieudane wyjście USD/PLN powyżej 4,20 zostało wykorzystane do dynamicznego umocnienia PLN, co skutkuje podejściem pod 4,00 w nieco ponad tydzień. Tak dynamiczna zmiana jest bardzo znacząca.

Reklama

Co ciekawe, mocno zachowuje się niemiecki DAX, francuski CAC 40 czy EuroStoxx50 i EuroStoxx Banks, co odbywa się w środowisku słabnącego USD (DXY) i umacniającego się EUR. Powrót EUR/USD powyżej 1,05 potwierdzałby ruch i przemawiałby bardziej za zmianą trendu niż korektą słabości EUR trwającą od września 2024 roku i nieudanego wyjścia ponad 1,12.

W przypadku EuroStoxx50 kluczowym poziomem jest 5250 pkt i wyjście powyżej tego pułapu zwiększałoby szanse na większy ruch niż tylko lekkie przekroczenie szczytu z przełomu marca i kwietnia 2024 roku.

Dla WIG analogicznym poziomem jest blisko 86 tys. pkt i 13,6 tys. pkt dla WIG-banki. Jedno z powiedzeń giełdowych mówi, „idzie luty, kupuj buty”, czyli sygnalizuje, że po rajdzie stycznia następuje lutowo-marcowa normalizacja z sezonowym dołkiem w rejonie 8 marca. Warto jednak dodać, że na razie słabsza grudniowa produkcja przemysłowa w Polsce czy słabszy odczyt grudniowej sprzedaży detalicznej w Polsce zostały zignorowane przez inwestorów, pokazując determinację popytu.

Wyzwaniem dla powyższego optymistycznego obrazu jest uporczywe przebywanie rentowności dziesięcioletnich amerykańskich obligacji w rejonie 4,60–4,80 proc. i polskich dziesięciolatek w rejonie 6,00 proc. O ile spływające dane makro ze Stanów Zjednoczonych obniżają krótki koniec krzywej rentowności w USA, o tyle obawy o podaż obligacji czy inflację wystramiają krzywą, zwiększając rentowności na jej długim końcu. Powyższa tendencja jest również widoczna w przypadku polskiej krzywej rentowności, co jest wyzwaniem dla akcji w średnim terminie.