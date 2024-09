Po zeszłotygodniowej obniżce kosztu finansowania o 50 pkt baz. przez Rezerwę Federalną rynek liczy, że do końca roku stopy procentowe spadną o 75 pkt baz. Z kolei zgodnie z zaprezentowaną najnowszą ścieżką stóp procentowych członkowie FOMC oczekują, że w tym roku dojdzie jeszcze do cięcia kosztu finansowania o 50 pkt baz., a więc łącznie o 100 pkt baz. W 2025 roku stopy powinny spaść o kolejne 100 pkt baz. Inwestorzy obecnie wyceniają taką samą skalę obniżek.

Amerykańscy bankierzy centralni są przekonani, że inflacja trwale obniża się do 2-proc. celu, chociaż jeszcze go nie osiągnęła. Ostatni odczyt inflacji CPI za sierpień obniżył się jednak do 2,5 proc. z 2,9 proc. miesiąc wcześniej. Z kolei inflacja bazowa wciąż utrzymuje się na poziomie 3,2 proc. Ważniejszy z punktu widzenia Fedu indeks PCE spadł w lipcu do 2,5 proc.

Zdaniem bankierów centralnych te dane uzasadniają mocniejszy start cyklu luzowania pieniężnego za oceanem. Ponadto schłodzenie na rynku pracy oraz wzrost stopy bezrobocia do 4,2 proc. jest argumentem za łagodzeniem polityki monetarnej. Zaprezentowane prognozy wpisują się w scenariusz miękkiego lądowania amerykańskiej gospodarki. Prezes Powell podkreślał podczas konferencji, że członkowie FOMC nie widzą sygnałów mocnego spowolnienia amerykańskiej gospodarki, a tym bardziej recesji.

Reakcja inwestorów na decyzję FOMC była dość chłodna. Rentowności obligacji skarbowych głównie na rynkach bazowych wzrosły, gdyż rynek wyceniał i w dalszym ciągu wycenia większą skalę obniżek stóp w latach 2024–2025. Krótki koniec amerykańskiej krzywej przesunął się nieznacznie w dół. Rentowności dwuletnich obligacji spadły o 5 pkt baz. od ubiegłej środy. Z kolei środek i długi koniec krzywej dochodowości pozostały na niezmienionych poziomach lub poszły nieznacznie w górę. Dziesięcioletnie obligacje są handlowane w poniedziałek blisko 3,74 proc. Mediana oczekiwań dochodowości ekonomistów ankietowanych przez Bloomberga w czwartym kwartale jest bliska 3,9 proc.

W nadchodzących tygodniach inwestorzy za oceanem będą się skupiać na wyniku wyborów prezydenckich. Kolejna decyzja FOMC zapadnie zaledwie dwa dni po wyborach. Obecnie prawdopodobieństwo obniżki o 50 pkt baz. na listopadowym posiedzeniu wynosi 50 proc. Kolejne decyzje FOMC będą uzależnione od napływających danych, więc inwestorzy bacznie będą przyglądać się sierpniowemu odczytowi PCE, który zostanie opublikowany w piątek. Analitycy ankietowani przez Bloomberga spodziewają się dalszego spadku do 2,3 proc. Z kolei indeks bazowy może nieznacznie wzrosnąć.