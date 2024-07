W poniedziałek rano EURUSD mocno poszedł w górę po tym, jak wczoraj zakończyła się we Francji pierwsza tura wyborów parlamentarnych. Jej wyniki w zasadzie powieliły, to na co wskazywały sondaże - prawicowe Zjednoczenie Narodowe wygrało wybory (33,2 proc. głosów), ale nie ma większości parlamentarnej.