Komunikacja z rynkiem to podstawa

Model ten świetnie działał do czasu pandemii, a nawet nieco dłużej, do czasu podwyżek stóp procentowych, natomiast kiedy sytuacja uległa zmianie, deweloperzy mogli lepiej komunikować się z rynkiem i poinformować o nowych ryzykach i sposobach na jego mitygację. Sami deweloperzy wykonali tę pracę, to jest włączyli deweloperkę mieszkaniową do swojej działalności, aby w ten sposób zapewnić sobie skrócenie cyklu obiegu pieniądza. Budownictwo mieszkaniowe jest przy tym zdecydowanie tańsze w realizacji, bo częściowo finansowane jest przez samych nabywców mieszkań, a do tego dużo prostsze w wykonaniu (czym innym jest budowa nawet luksusowych apartamentowców, a czym innym biur czy hoteli gotowych do obsługi setek lub nawet tysięcy pracowników i gości w jednym czasie). Decyzje o zatrzymaniu pracujących już biurowców w aktywach też są racjonalne z punktu widzenia deweloperów, ponieważ generują one stałe strumienie przepływów pieniężnych i skoro nie można ich dobrze sprzedać w aktualnych warunkach rynkowych, korzystniejszym działaniem może być zatrzymanie inwestycji na bilansie w oczekiwaniu na nadejście lepszych czasów.