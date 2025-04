Czytaj więcej Obligacje Na zewnątrz zawierucha, a my w obligacjach Preferencje klientów TFI pozostają niezmienne, a zmienność z ostatnich tygodni jeszcze pewnie scementuje ich brak skłonności do podjęcia większego ryzyka.

MF tłumaczy spadek oprocentowania obligacji

Skąd te zmiany w oprocentowaniu w majowej ofercie? - Korekta oprocentowania w maju ma na celu dostosowanie oferty obligacji oszczędnościowych do bieżących warunków rynkowych. Wiąże się to z niewielką obniżką oprocentowania obligacji o zapadalności 3 lata i powyżej. Zachowaliśmy jednocześnie atrakcyjne marże w kolejnych okresach odsetkowych dla wszystkich oferowanych obligacji o oprocentowaniu zmiennym oraz preferencje dla segmentu detalicznego względem rynku hurtowego – komentuje Jurand Drop, podsekretarz stanu w MF i dodaje. - Obligacje skarbowe to prosty sposób na pomnażanie oszczędności. Klient kupuje produkt z dostępnej oferty, a po określonym czasie Skarb Państwa zwraca mu zainwestowane pieniądze wraz z odsetkami. Oszczędzanie można rozpocząć już od 100 złotych, tyle wynosi wartość jednej obligacji, bez limitów kwotowych i z elastycznym dostępem do zgromadzonych środków .Chcielibyśmy, aby nasze obligacje były opcją pierwszego wyboru. Tak, aby Polacy myśląc o bezpiecznym i zyskownym pomnażaniu swoich zasobów finansowych, w pierwszej kolejności lokowali je w oszczędnościowych obligacjach skarbowych – podkreśla Drop.