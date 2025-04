Koniec złotych dni na Cataliście. Odsetki spadną o 20 proc.

Długość ma znaczenie

Znaczenie ma także termin zapadalności obligacji – im jest on krótszy, w tym mniejszym stopniu przyszłe obniżki stóp wpłyną na oprocentowanie. Z tego względu reakcja rynku niemal ominęła papiery zapadające w tym lub przyszłym roku – tegoroczne serie wkrótce wejdą w ostatnie okresy odsetkowe i ich oprocentowanie spadnie tylko o tyle, o ile zdążą zdyskontować stawki WIBOR w najbliższych miesiącach.

Dość dobrze zniosły sytuację także papiery, które wprawdzie mają daty zapadalności wyznaczone w terminach dostatecznie odległych, by ich oprocentowanie zdążyło się obniżyć do minimum wynikającego z przyszłych cięć stóp, ale zostały wyemitowane w latach 2022--2023. W tamtym okresie emitenci oferowali marże wyraźnie wyższe niż obecnie, a wysokie marże częściowo, czasem nawet w całości, zamortyzują niższe stawki WIBOR.

Najmniej korzystnie przedstawia się zaś sytuacja właścicieli serii emitowanych w ostatnich miesiącach. Mają one najczęściej wydłużone terminy zapadalności, obniżone do historycznych minimów marże i do tego czeka je teraz spadek stawek referencyjnych.