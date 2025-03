W kwietniu oprocentowanie jednorocznych obligacji zmiennoprocentowych wyniesie 5,75 proc., a dwuletnich 5,90 proc., w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym. Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych trzymiesięcznych wynosić będzie z kolei 3 proc. w skali roku, a trzyletnich 5,95 proc. Pozostałe obligacje, w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, oprocentowane będą odpowiednio: 6,30 proc. dla papierów czteroletnich oraz 6,55 proc. dla obligacji dziesięcioletnich. Kwietniowa oferta obligacji skarbowych nie zmienia się zatem w porównaniu z marcem.

Reklama

Sześcio- i dwunastoletnie obligacje rodzinne, przeznaczone dla beneficjentów programu Rodzina 800 plus, oprocentowane będą odpowiednio 6,50 proc. i 6,80 proc. w pierwszym roku.

- Klienci mają szeroki wybór instrumentów o prostej konstrukcji. W standardowej ofercie dostępne są obligacje o terminie zapadalności od 3 miesięcy do 10 lat, o oprocentowaniu stałym, zmiennym lub indeksowanym do inflacji. Beneficjentom programu „Rodzina 800+” oferujemy dodatkowo instrumenty 6- i 12-letnie z oprocentowaniem indeksowanym do inflacji– przypomina Jurand Drop, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Z danych MF wynika, że z końcem stycznia gospodarstwa domowe inwestowały 149,3 mld zł w obligacje skarbowe, tj. o 34 mld zł więcej niż 12 miesięcy wcześniej. Łączne zadłużenie rządu w papierach dłużnych wyniosło 1214 mld zł.