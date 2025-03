Polacy nadal wierzą w obligacje. Nawet mocniej niż rok temu

Resort finansów podał najnowsze statystyki dotyczące sprzedaży obligacji oszczędnościowych. W lutym 2025 r. sprzedał papiery oszczędnościowe o wartości przekraczającej 5,6 mld zł. To o ponad 24 proc. więcej niż w lutym 2024 r. (4,5 mld zł).

- Polacy doceniają bezpieczeństwo, które jest nieodłączną cechą skarbowych obligacji oszczędnościowych, czego potwierdzeniem jest wysokie zainteresowanie jakimi cieszą się te instrumenty – komentuje Jurand Drop, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Jakie obligacje kupują Polacy?

Zainteresowanie obligacjami utrzymuje się na wysokim poziomie już od ponad roku. 2024 r. był pod tym względem rekordowy. Czas pokaże czy w 2025 r. padnie nowy rekord. Jest to możliwe. Również styczeń w ujęciu rok do roku był lepszy niż rok temu. MF sprzedało w styczniu 2025 r. obligacje o łącznej wartości wynoszącej niemal 6,3 mld zł. To o jedną czwartą więcej niż rok wcześniej.

Podobnie jak w poprzednich okresach, w lutym również najchętniej kupowanymi instrumentami były obligacje 1-roczne ROR. Mają aż 37-proc. udział w całkowitej strukturze sprzedaży. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup w lutym kwotę niemal 2,1 mld zł. Drugie miejsce, z 31-proc. udziałem, przypada na obligacje 3-letnie TOS. Polacy wydali na nie ponad 1,7 mld zł. Dużym zainteresowaniem (14 proc.) cieszą się też obligacje 4-letnie COI. W dalszej kolejności oszczędzający wybierali w lutym obligacje 10-letnie EDO (8 proc.), 2-letnie DOR (6 proc.) oraz 3-miesięczne OTS (3 proc.).