Polacy pokochali obligacje. Jeden rodzaj papierów robi furorę

Ministerstwo Finansów przedstawiło pierwsze tegoroczne wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych. W styczniu sprzedano papiery o łącznej wartości wynoszącej 6 263 mln zł. To wynik lepszy niż w czterech poprzednich miesiącach. W grudniu 2024 r. było to nieco ponad 5 mld zł, w listopadzie 4,5 mld zł, w październiku 5,9 mld zł, a we wrześniu prawie 5,8 mld zł. Natomiast to znacznie mniej niż w rekordowym okresie czerwiec – sierpień, kiedy miesięczne wartości oscylowały w okolicach 10-11 mld zł. Natomiast rok do roku tegoroczny wynik jest nieco lepszy: styczeń 2024 r. zamknął się wynikiem 5,8 mld zł.

Jakie obligacje kupują Polacy?

Najchętniej kupowanymi instrumentami były w styczniu obligacje 1-roczne, ROR (36-proc. udział w strukturze całej sprzedaży). Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 2 243,7 mln zł. Chętnie kupowane były też obligacje 3-letnie, TOS (30 proc.) ze sprzedażą wynoszącą 1 903,1 mln zł. Na dalszych miejscach są obligacje 4-letnie, COI (z 14-proc. udziałem w sprzedaży), obligacje 10-letnie, EDO (10 proc.), 2-letnie , DOR (6 proc.) oraz 3-miesięczne, OTS (3 proc.).

Na zakup obligacji rodzinnych ROS i ROD dedykowanych beneficjentom programu 800+ klienci przeznaczyli kwotę blisko 72 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach tego programu. Jego beneficjenci mogą nabywać papiery do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego.