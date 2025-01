Na krótkoterminowych papierach można zarobić mniej niż rok temu

Trudniej o zyski

Wyjątki potwierdzają regułę i nie inaczej jest tym razem. Przed rokiem kilkumiesięczne papiery Kruka oferowały jeszcze 8,5 proc. rentowności brutto, teraz jest to zaledwie 6,4 proc. Obligacje PragmaGo oferowały 8,3 proc., obecnie 7,7 proc., Ghelamco 9,4 proc., obecnie 9 proc., papiery PCC Exol, które przed rokiem oferowały 8,1 proc., teraz pozwalają myśleć o zarobieniu 6,9 proc., choć akurat te obligacje mają oprocentowanie stałe (5,5 proc.), które nieco straciły na atrakcyjności w ostatnich tygodniach. Niemniej, papiery skarbowe o krótkich terminach także drożały przez ostatni rok (gorzej spisywały się długoterminowe).

Za rok o tej porze rentowności krótkoterminowych papierów mogą prezentować się jeszcze niżej niż dziś, głównie za sprawą spodziewanych przez rynek obniżek stóp procentowych i w konsekwencji także stawek WIBOR. Przestrzeń na dalszy spadek marż oferowanych przez emitentów jest już niewielka, z kilku powodów. Po pierwsze, ostatni spadek rentowności zbliżył obligacje korporacyjne do zysków oferowanych przez obligacje skarbowe, w tym także oszczędnościowe. Trzyletnie papiery Skarbu Państwa wciąż oferują 5,95 proc., a roczne 5,75 proc. i wypłatę odsetek co miesiąc. Różnicę mogą też sprawiać kwestie podatkowe, które działają na korzyść papierów oszczędnościowych. Na to nakłada się wzrost rentowności skarbowych na świecie, szczególnie tych o długich terminach, a na końcu listy jest jeszcze wzrost wskaźników zadłużenia emitentów oraz kosztów jego obsługi, co podnosi ryzyko kredytowe. Przeciwwagą dla tych argumentów może być tylko przewaga kupujących dług, ale i ona w 2025 r. może się kurczyć.

Debiuty obligacji nadal zyskowne

Mimo znaczących obniżek marż oferowanych przez emitentów w emisjach publicznych, rynek wtórny wycenia je niejednokrotnie z premią, choć nie jest to regułą. Niemniej nawet notowania w pobliżu nominału sprawiają, że złożenie zapisu w ramach publicznej emisji obligacji też sprawdzi się jako forma krótkoterminowej inwestycji, bo takie papiery będzie można później sprzedać w wybranym przez siebie momencie. Wadą takiego podejścia jest jednak trudność z ulokowaniem środków w dogodnym terminie (nigdy nie wiadomo, czy i kiedy emitenci zaoferują kolejne serie papierów) oraz nieznana skala ostatecznego przydziału (większość ubiegłorocznych emisji kończyła się redukcjami zapisów, średnia przewaga popytu nad ofertami wynosiła 2,62x).

102,17 % z taką premią rynek wycenia październikową emisję PragmaGo

Spośród emisji obligacji oferowanych w ostatnich trzech miesiącach najwyżej notowane są papiery PragmaGo. W listopadzie firma oferowała papiery nominowane w euro z marżą 4,2 pkt proc. ponad EURIBOR i aktualnie są one kwotowane po 101/102,5 proc. Za relatywnie wysokie notowania krótko po samej emisji odpowiadają jej warunki. Przed i po emisji PragmaGo oferowała także papiery złotowe, ale zabezpieczone, co pozwoliło na ograniczenie marży do 3,5 pkt proc. ponad WIBOR. Wrześniowa, złotowa seria notowana jest także z premią, ale już niższą (100,6/101,2 proc.), natomiast grudniowa emisja jeszcze nie trafiła do obrotu.

Best zdążył już wprowadzić do notowań grudniową emisję i w jej przypadku notowania oscylują nieznacznie poniżej nominału (99,84/99,9 proc.), co należy przypisać wynikom samej emisji. Czwarta kolejna oferta Bestu nie zakończyła się redukcją zapisów, w odróżnieniu od trzech wcześniejszych. Co ciekawe, październikowa emisja Bestu oferowana na niemal tych samych warunkach (3,8 pkt proc. marży ponad WIBOR) wyceniana jest nieco wyżej (100/100,1 proc.), jednak ta oferta zakończyła się prawie dwukrotną nadsubskrypcją.