Inwestorzy indywidualni w sumie złożyli zapisy na obligacje na łączną kwotę 135,8 mln zł. Oznacza to, że redukcja zapisów wyniosła 81,7 proc. - Sukces emisji obligacji jest potwierdzeniem słuszności obranej przez Best strategii biznesowej zorientowanej na szybki wzrost. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, środki pozyskane z emisji przeznaczymy na zakup portfeli w Polsce i we Włoszech, Jednocześnie raportujemy coraz lepsze wyniki finansowe. Doceniamy bardzo duże zainteresowanie inwestorów i w ślad za tym, w niedalekiej przyszłości planujemy ponowić ofertę emisji obligacji. – zapowiada Krzysztof Borusowski, prezes firmy Best.

Oferta obligacji serii AC1 jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł, realizowanego przez Best na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 28 czerwca 2024 r. Papiery mają być wykupione 7 sierpnia 2029 r. Oprocentowanie papierów w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 10,36 proc. Obligacje mają być wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst.