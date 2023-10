W reakcji na spływające wyniki wyborów parlamentarnych polskie obligacje skarbowe - podobnie jak akcje i waluta – rosną w siłę. W poniedziałek z rana spadek rentowności zbliża się chwilami nawet do 20 pkt baz. To może być najmocniejszy dzienny spadek dochodowości krajowych papierów skarbowych od kilku miesięcy. Z drugiej strony oprocentowanie obligacji krótkoterminowych lekko zwyżkuje.

Dochodowość papierów dwuletnich jest wyższa o 9 pkt proc. w porównaniu z piątkowym zamknięciem i sięga 5,34 proc.

W Europie przecena

Co ciekawe, na innych rynkach długu w Europie obserwujemy dziś najczęściej lekkie zwyżki oprocentowania obligacji. Rentowności dziesięcioletnich papierów niemieckich sięga 2,775 proc. Wyraźniejszą zwyżkę oprocentowania (spadek ceny) notują dziś papiery włoskiego rządu - o 21 pkt baz., do 4,78 proc. Ma to związek z obawami dotyczącymi zadłużenia. Dochodowość amerykańskich obligacji rośnie zaś do 4,68 proc., czyli o blisko 7 pkt baz., po sporym spadku w piątek.