Ghelamco sprzedało warszawski biurowiec Vibe

Deweloper sprzedał warszawski biurowiec za 290 mln zł. We wrześniu do wykupu ma obligacje o wartości 170 mln zł.

Publikacja: 29.08.2025 10:50

Foto: materiały prasowe

Adam Roguski

Notowany na Catalyst deweloper nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych sprzedał międzynarodowej firmie inwestycyjnej Manova Partners mniejszy budynek warszawskiego kompleksu Vibe za prawie 68 mln euro netto (290 mln zł).

Część wpływów została wykorzystana do spłaty kredytu zaciągniętego na budowę biurowca. Ghelamco nie ujawnia, jaka kwota pozostała w spółce „na rękę”.

Transakcja to dobra wiadomość dla obligatariuszy Ghelamco Poland. W ostatnich kwartałach o belgijsko-polskiej grupie było głośno z powodu ciężaru zapadającego w krótkim terminie zadłużenia. W czerwcu spółka matka i gwarantka papierów wyemitowanych w Polsce wykupiła problematyczną serię o wartości 80 mln euro. W lipcu polska spółka wykupiła serię o wartości 30 mln zł, we wrześniu do wykupu są papiery za 170 mln zł. Z kolei w lutym 2026 r. zapadają obligacje o wartości 240 mln zł.

Łączna ekspozycja Ghelamco Poland to 1,2 mld zł. Część papierów – tych z odleglejszymi datami zapadalności – nadal notowanych jest poniżej 90 proc. wartości nominalnej. Wiosną, w czasie największego kryzysu, inwestorzy pozbywali się obligacji akceptując wycenę na poziomie 60-70 proc. wartości nominalnej. Skala obrotów wskazywała, że sprzedawali inwestorzy indywidualni.

Budynek liczy 15 tys. mkw. i jest w pełni wynajęty m.in. przez Porsche, Knight Frank, Reckitt Benckiser, Rödl & Partner i MDDP Outsourcing.

Jak zaznacza Ghelamco, to jedna z większych transakcji, jaką w tym roku odnotowano na rynku biurowym w Europie Środkowo-Wschodniej. - Warto też podkreślić, że ta transakcja to przykład powrotu core’owych inwestorów na polski rynek biurowy, dla których najważniejsza jest jakość projektu w długiej perspektywie inwestycyjnej – skomentował Jarosław Zagórski, dyrektor zarządzający Ghelamco Poland.

- Ta transakcja odzwierciedla nasze ambicje inwestowania w wysokiej jakości aktywa w najlepszych lokalizacjach. Jesteśmy przekonani o wartości Polski, a w szczególności Warszawy, jako lokalizacji inwestycyjnej – powiedziała Katarina Horvathova, szefowa zespołu ds. transakcji w Europie Środkowo-Wschodniej w Manova Partners.

Biurowiec Vibe w 2024 r. otrzymał nagrodę Real Estate Impactor w kategorii "Imponujące projektowanie". II etap kompleksu będzie większy i wyższy, będzie liczyć 38 tys. mkw. najmu.

