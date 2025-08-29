Ghelamco sprzedało warszawski biurowiec Vibe

Notowany na Catalyst deweloper nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych sprzedał międzynarodowej firmie inwestycyjnej Manova Partners mniejszy budynek warszawskiego kompleksu Vibe za prawie 68 mln euro netto (290 mln zł).

Część wpływów została wykorzystana do spłaty kredytu zaciągniętego na budowę biurowca. Ghelamco nie ujawnia, jaka kwota pozostała w spółce „na rękę”.

Ghelamco spieniężyło biurowiec. Dobra wiadomość dla obligatariuszy

Transakcja to dobra wiadomość dla obligatariuszy Ghelamco Poland. W ostatnich kwartałach o belgijsko-polskiej grupie było głośno z powodu ciężaru zapadającego w krótkim terminie zadłużenia. W czerwcu spółka matka i gwarantka papierów wyemitowanych w Polsce wykupiła problematyczną serię o wartości 80 mln euro. W lipcu polska spółka wykupiła serię o wartości 30 mln zł, we wrześniu do wykupu są papiery za 170 mln zł. Z kolei w lutym 2026 r. zapadają obligacje o wartości 240 mln zł.

Łączna ekspozycja Ghelamco Poland to 1,2 mld zł. Część papierów – tych z odleglejszymi datami zapadalności – nadal notowanych jest poniżej 90 proc. wartości nominalnej. Wiosną, w czasie największego kryzysu, inwestorzy pozbywali się obligacji akceptując wycenę na poziomie 60-70 proc. wartości nominalnej. Skala obrotów wskazywała, że sprzedawali inwestorzy indywidualni.