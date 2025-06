Rekordowe ceny gruntów pod osiedla

Podaż atrakcyjnych gruntów pod osiedla w największych miastach jest mała. Nieliczne działki, które trafiają do sprzedaży, osiągają bardzo wysokie ceny. – Absolutnym rekordem stołecznego rynku w ostatnich latach jest zakup gruntu o powierzchni ok. 3 tys. mkw. przy Browarach Warszawskich w lutym br. Monting Real Estate zapłacił firmie Archicom 96 mln zł, co w przeliczeniu na 1 mkw. PUM (powierzchnia użytkowa mieszkań – red.) daje aż 16 tys. zł – podaje firma doradcza JLL. To teren w nowej części warszawskiego centrum, które w ostatnich latach rozwija się niezwykle dynamicznie. W tym rejonie, w okolicy ul. Towarowej, spółka Vinci Immobilier kupiła grunt o powierzchni 1,6 tys. mkw. Cena w przeliczeniu na 1 mkw. PUM to ok. 6 tys. zł. Dom Development w okolicy Hali Mirowskiej w Śródmieściu za ok. 70 mln zł nabył teren o powierzchni 5,5 tys. mkw.