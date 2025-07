Czy obowiązek prezentowania cen ofertowych w Internecie coś zmieni?

Na pewno jest to zwiększenie przejrzystości, jeżeli chodzi o dostęp do informacji. Deweloperzy będą musieli w jakiś inny sposób podchodzić do klienta – wcześniej przyciągali go do biura tym, że tam była prezentowana oferta. Samych cen ofertowych deweloperzy wcale tak często nie zmieniają – co innego negocjacje już z konkretnym klientem.

Nie sądzę też, by zmieniła się strategia deweloperów odnośnie do tego, w jaki sposób mieszkania będą wchodzić do oferty. Myślę, że cały czas będą to pule lokali, a nie cały projekt.

Na koniec spojrzenie długofalowe. Mamy kolejny raport przewidujący taki scenariusz, że w dłuższym horyzoncie popyt na nowe mieszkania będzie się utrzymywać w największych aglomeracjach, a inne regiony będą się wyludniać. Jest grupa deweloperów, która działa na lokalnych rynkach, to emitenci obligacji. Czy te firmy są na straconej pozycji?

O mniejszych rynkach nie możemy mówić całościowo. Trzeba wyróżnić gminy, które otaczają aglomeracje: deweloperzy są tu aktywni, klienci szukają niższych cen i większych metraży. W pasie nadmorskim szukamy drugiego domu albo mieszkania na najem krótkoterminowy. Najgorzej będą radziły sobie miasta o słabym rynku pracy, słabej infrastrukturze. Dla takich ośrodków prognoza jest dość pesymistyczna, ale trzeba analizować konkretne przypadki. Jeśli chodzi o deweloperów, którzy działają na mniejszych rynkach, będzie następować konsolidacja.