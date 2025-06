Czytaj więcej Obligacje Wyższe zadłużenie i mniej w kasie deweloperów komercyjnych Siedmiu z ośmiu deweloperów komercyjnych, których obligacje notowane są na Cataliście, zanotowało wzrost wskaźnika zadłużenia netto na przestrzeni dwóch lat, a płynność gotówkowa spadła w czterech przypadkach.

Polska to największy rynek w grupie CEE-6, tymczasem w I kwartale br. stało się coś, czego chyba nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Wyprzedziły nas Czechy z wartością transakcji 1,5 mld euro. Co się stało?

Tal, to niespotykana sytuacja, zwykle Polska odpowiada za 50 proc. wartości transakcji. Między Polską a Czechami widać dużą dysproporcję, ale to efekt jednej dużej transakcji u sąsiada, o wartości pół miliarda euro. Druga kwestia to bardzo wysoka aktywność kapitału rodzimego. Trzymiesięczny wskaźnik PREBOR to około 3,5 proc., a nasz WIBOR 5,23 proc. To powoduje, że Czesi, inaczej niż Polacy, niekoniecznie zanoszą pieniądze do banków na lokaty, tylko w znacznie większym stopniu inwestują, również w fundusze nieruchomości. Tam kultura inwestowania w takie fundusze jest długa, doświadczenia są dobre, a generowane stopy zwrotu atrakcyjne, zwłaszcza po wyraźnych cięciach stóp przez czeski bank centralny. Dlatego praktycznie co miesiąc prawie każdy fundusz zbiera tam po kilka, kilkanaście milionów euro świeżego kapitału. I ten kapitał trafia również na zagraniczne rynki, w tym do Polski.

A my cały czas czekamy na choćby REIT-y. Czy można postawić tezę, że gdyby Polacy mieli instrumenty, to wartość transakcji w I kwartale byłaby u nas większa?

Jestem przekonany, że tak. Polacy na koniec 2024 r. mieli na rachunkach bankowych rekordowy poziom oszczędności, grubo ponad 1,3 bln zł. Wyobraźmy sobie, że nawet niewielka część tych pieniędzy, leżących teraz na niskooprocentowanych lokatach, trafia na rynek nieruchomości.

Czytaj więcej Nieruchomości Polskie nieruchomości w cenie. Solidny początek roku, rodzimy kapitał w grze W I kwartale br. w nieruchomościach komercyjnych w Polsce ulokowano 686 mln euro. Rodzimi inwestorzy odpowiadali za jedną trzecią transakcji, udział w wartości sięgnął 17 proc.

REIT-ów nie mamy, ale udział rodzimego kapitału w wartości inwestycji w nieruchomości komercyjne w ostatnich latach rośnie. Kto i co kupuje?

Historycznie udział rodzimego kapitału w transakcjach w Polsce to maksymalnie 2 proc. W 2024 r. było to prawie 10 proc., co pokazuje, ze inwestorzy mają potrzebę dywersyfikacji i kupowania nieruchomości komercyjnych. To są często osoby prywatne, które w ten sposób inwestują nadwyżki, kupując zarówno nieruchomości handlowe, jak i biurowe czy hotelowe. Wartość transakcji to od miliona do nawet 20-30 mln euro. Możliwości kapitałowe zamożnych Polaków rosną, ale jeżeli otrzymalibyśmy instrument, gdzie bariera wejścia zostałaby wyraźnie obniżona, to proszę sobie wyobrazić, jak mocno i pozytywnie mogłoby to wpłynąć na aktywność polskiego kapitału na rynku nieruchomości komercyjnych.

Głęboko wierzę, że przepisy o REIT-ach w końcu powstaną i kibicuje temu całym sercem.