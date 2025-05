Wyższe zadłużenie i mniej w kasie deweloperów komercyjnych

Foto: GG Parkiet

W rezultacie zmieniają się bilanse deweloperów. Niesprzedane biurowce wybudowane na kredyt powiększają aktywa, ale także uniemożliwiają szybkie zejście z zadłużenia (spłaty kredytów po transakcjach sprzedaży), po drugie, sytuacja wpływa także na wskaźniki płynności gotówkowej – deweloperzy mogą mieć należności rozpisane nawet na dziesięć lat do przodu, ale to nie to samo co gotówka na koncie. Sytuacja nie jest nawet specjalnie ryzykowna, bo finansowanie projektowe można zmienić na wieloletnie kredyty i dopasować przepływy pieniężne, ale trudno zrobić to samo z obligacjami, które zapadają w konkretnym terminie. Jeśli obligacje trafiły do inwestorów indywidualnych, jakiekolwiek negocjacje w sprawie wydłużenia terminów zapadalności stają się niemożliwe.

Czytaj więcej Obligacje Komunikacja z rynkiem to podstawa Biorąc pod uwagę modele działalności deweloperów komercyjnych, nasuwa się pytanie, czy w ogóle powinni oni kierować emisje obligacji do inwestorów indywidualnych oraz czy ci ostatni na pewno wiedzą, na co się piszą. Ryzykiem jest w tym wypadku dopasowanie terminów zapadalności obligacji do planowanych terminów wyjścia z danej inwestycji, czyli odsprzedaży biurowców inwestorom finansowym.

Szkoła Beneluksu

Nie wszyscy wymienieni w tabelce deweloperzy to deweloperzy biurowi. Część stawia na powierzchnie magazynowe, Echo jest deweloperem komercyjnym i mieszkaniowym. Nawet deweloperzy biurowi w ostatnich latach dywersyfikują działalność o mieszkania, apartamenty czy hotele. Część firm – DL Invest, Ghelamco, Olivia – to de facto deweloperzy, których centrala zarejestrowana jest w krajach Beneluksu i przez długi czas łączyło je wspólne podejście do zarządzania płynnością. Przez szereg lat firmy te (faktycznie poręczyciele obligacji) utrzymywały wskaźniki płynności gotówkowej na poziomie 40–70 proc., dopiero ostatni rok przyniósł w tym zakresie widoczne zmiany.