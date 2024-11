Sędziowie poprawili (prawie) rentowność PRS

– Stanowisko NSA to bardzo dobra wiadomość w kontekście rozwoju rynku najmu w Polsce – mówi „Parkietowi” Dariusz Pawlukowicz, wiceprezes Vantage Development, właściciela platformy PRS Vantage Rent. – Po pierwsze, decyzja powinna doprowadzić do ujednolicenia sposobu interpretacji przepisów przez różne samorządy, z czym inwestorzy borykają się do tej pory. Po drugie, kończy dyskryminację profesjonalnych inwestorów, którzy byli obciążani wyższym podatkiem od nieruchomości niż inwestorzy indywidualni, która to grupa dominuje dziś na polskim rynku najmu. Dzięki temu łatwiej będzie podejmować decyzje o uruchamianiu nowych projektów, co zwiększy dostępność mieszkań na rynku. Co prawda uchwała nie przekłada się automatycznie na sposób rozliczeń podatkowych, ale mam nadzieję, że samorządy szybko wdrożą ją w swoich działaniach – dodaje.

Paweł Romańczuk, head of operations w Heimstaden Poland, mówi o dużej satysfakcji z uchwały.

– Ma on znaczenie podwójne. Po pierwsze, porządkuje on otoczenie regulacyjne, w jakim poruszamy się jako operatorzy mieszkań, wyjaśniając dotychczasowe niejasności i sprzeczne interpretacje. To przekłada się na przewidywalność dla obecnych i nowych uczestników rynku, ale też jest korzystne dla samych najemców. Po drugie, wyrok NSA stanowi potwierdzenie ważnej społecznie roli, jaką odgrywa sektor PRS, jednoznacznie rozgraniczając nasz model biznesowy, oparty na długotrwałych relacjach z najemcami mieszkań, od najmu krótkoterminowego. Cieszymy się, że rola naszej branży, która zapewnia stabilną ofertę mieszkaniową nie tylko ludziom młodym, ale też rodzinom z dziećmi i seniorom, została dostrzeżona – podkreśla Romańczuk.

Nowe problemy

„W kontekście wynajmu mieszkań od lat pojawia się pytanie, czy przedsiębiorca, będący właścicielem lokalu mieszkalnego, wynajmując go osobie fizycznej na cele mieszkaniowe, winien płacić podatek według stawki mieszkalnej czy dla działalności gospodarczej” – tłumaczą Łukasz Łanoszka, radca prawny i partner, oraz Radosław Urban, doradca podatkowy i associate w kancelarii KWKR. To właśnie ta kancelaria, na wniosek jednego z graczy PRS, zwróciła się z wnioskiem do prokuratora generalnego oraz rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, by zainicjował postępowanie zmierzające do wydania uchwały pełnego składu NSA, rozstrzygającej rozbieżności. Siedmioosobowy skład sędziów uznał, że w sytuacji, gdy przedsiębiorca wynajmuje mieszkanie osobie fizycznej w celu zaspokojenia jej potrzeb mieszkaniowych, zastosowanie ma niska stawka podatku. Sam fakt posiadania nieruchomości przez przedsiębiorcę nie może być podstawą do stosowania wyższej stawki.

„Uchwała ma istotne znaczenie dla profesjonalnych wynajmujących, jak i korzystających z rynku najmu. Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących stosowanej stawki podatkowej stwarza większą pewność prawną i możliwość optymalizacji kosztów związanych z wynajmem. Dodatkowo, potencjalnie najemcy mogą skorzystać na możliwości obniżek cen najmu, wraz z istotnym spadkiem obciążeń podatkowych. Stracą oczywiście gminy pobierające podatek od nieruchomości, a wiec możliwe, że organy podatkowe mogą ociągać się z wprowadzeniem w życie nowej wykładni przepisów” – oceniają eksperci. Ich zdaniem uchwała nie rozwiąże z pewnością wszystkich trudności.