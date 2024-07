Można dalej kupować mieszkania – na normalnych, rynkowych zasadach. Chętnych jest rzeczywiście mniej, oferta rośnie – a ceny stanęły, gdzieniegdzie nawet spadają czy tez urealniają się. Rynek wraca tym samym do normalności.

Pamiętajmy, że popyt słabnie nie tylko dlatego, że nie ma „Ns”, ale normalne kredyty są relatywnie drogie. Ponadto słabnie popyt na rynku najmu. Mieszkania przez ostatnie lata były traktowane w dużej mierze jako dobro inwestycyjne – praktycznie na równi ze złotem czy z akcjami. Wielu Polaków kupowało mieszkania po to, żeby zarabiać na wynajmie. W ostatnim czasie sprzyjał temu przede wszystkim napływ uchodźców z Ukrainy, ale on się zatrzymał. Część uchodźców już wyjeżdża, popytu na rynku najmu nie ma. To przekłada się na spadek zakupów mieszkań na wynajem, bo opłacalność tego spada. Nie mówię, że w każdym przypadku, ale generalnie nie opłaca się teraz inwestować ogromnych środków w mieszkania. bo można korzystniej ulokować w innych instrumentach.

Do tego dochodzi fakt, że mieszkania przestały drożeć, co też wielu posiadaczy większych środków skłania do tego, żeby zainwestować w coś innego, coś co rokuje.

„Ns” to jeden z filarów tzw. polityki mieszkaniowej obecnego rządu. Ministerstwo zapowiada jeszcze ustawę propodażową (m.in. uwolnienie gruntów rolnych w miastach) i rozwój budownictwa społecznego, gdzie receptą ma być dosypanie pieniędzy samorządom, żeby rozkręcały inwestycje. Może taka powinna być rola państwa?

Rolą państwa nie jest dosypywanie pieniędzy do różnych segmentów naszej gospodarki i zmienianie prawideł rynkowych. Rynek nieruchomości będzie w stanie sam się dobrze rozwijać, a Polaków będzie stać na zakup i wynajem mieszkań, jeśli rząd zajmie się tym, żebyśmy dobrze zarabiali, żeby wynagrodzenia rosły, żeby tłumić inflację. Wtedy każdy w zależności od tego, jak pracuje i jak zarabia, będzie w stanie kupić albo wynająć mieszkanie.

Najsłabsi jak najbardziej powinni otrzymywać od państwa wsparcie, ale nie w formie budowania bloków przez samorządy, bo samorządy nie od tego są. Wsparcie może mieć formę bonu, dodatku do czynszu itp.

Jeśli pomyślimy o tych miliardach, które rząd obiecuje przeznaczyć na inwestycje, to wyobraźmy sobie cały proces inwestycyjny – jak długie to muszą być procedury, żeby przekazać te środki samorządom, żeby rozpisać projekty, pozyskać wykonawców, wybudować. To są lata, więc obiecywanie społeczeństwu, że zaraz będą mieszkanie na tani wynajem, to znów populizm. W mojej ocenie takich mieszkań powstanie tyle, ile w ramach poprzednich inicjatyw, czyli co kot napłakał.