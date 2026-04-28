W IV kwartale 2025 r. Mabion zanotował 5,7 mln zł przychodów, co przełożyło się na stratę EBITDA wynoszącą 18,2 mln zł i stratę netto na poziomie 21,2 mln zł. W całym 2025 r. Mabion zanotował 50,5 mln zł straty EBITDA oraz 62,6 mln zł straty netto w porównaniu do 1,5 mln zł zysku EBITDA i 6,3 mln zł straty netto w poprzednim roku. Główny wkład w przychody w tym okresie miały usługi CDMO świadczone dla amerykańskiego klienta Novavax oraz pozostałe projekty CDMO oraz inne projekty dla IBMP, Novalgen i WPD, które są realizowane zgodnie z harmonogramem.

Z uwagi na niski poziom przychodów kluczową sprawą dla Mabionu jest pozyskanie nowych zleceń. W pierwszych miesiącach 2026 roku spółka pozyskała zamówienia na usługi analityczne od dotychczasowych klientów o wartości ponad 7,5 mln zł, co stanowi wynik lepszy od tempa obserwowanego w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na 24 kwietnia łączna wartość aktywnych ofert wzrosła do 258 mln USD, a wartość ofert o wysokim prawdopodobieństwie konwersji wynosi obecnie 53 mln USD, co również oznacza wzrost w porównaniu z grudniem 2025 roku.

Celem Mabionu nowe zlecenia

Zarząd Mabionu podkreśla, że w ciągu pierwszych pięciu miesięcy wdrażania nowej strategii spółka nie tylko zabezpieczyła krótkoterminową płynność finansową, ale także przeszła do fazy intensywnej budowy portfela zamówień w oparciu o nowy, zdywersyfikowany model biznesowy, którego krótkoterminowym celem jest osiągnięcie operacyjnego progu rentowności do końca bieżącego roku.

– Dziś bycie zwykłym CDMO nie wystarczy, aby wyróżnić się na rynku globalnym. Odchodzimy od prostego modelu płatności za usługę na rzecz partnerstw typu co-development, w ramach których dzielimy się z naszymi klientami ryzykiem i kosztami, a także przyszłymi zyskami. Wsłuchujemy się w potrzeby rynku i dostosowujemy naszą ofertę, aby „demokratyzować” dostęp do leków biologicznych poprzez radykalne obniżenie kosztów i barier technologicznych w ich produkcji dzięki wdrażaniu technologii ciągłego wytwarzania, która pozwala nam obniżyć koszty produkcji o 40-60 proc. Mabion przechodzi głęboką reorganizację, dzięki której stajemy się preferowanym, średniej wielkości CDMO leków biologicznych dla firm biotechnologicznych na całym świecie – komentuje Gregor Kawaletz, prezes Mabionu.

Spółka pracuje nad kolejnymi umowami i nie wyklucza możliwości ich zawarcia w pierwszej połowie roku, w związku z intensywnymi działaniami operacyjnymi i sprzedażowymi realizowanymi w ostatnich miesiącach. W ocenie zarządu potencjalne przedłużenia istniejących umów, w połączeniu z wejściem w okres konwersji ofert o wysokim prawdopodobieństwie wygranej, stwarzają warunki do znaczącego wzrostu przychodów Mabion w drugiej połowie 2026 roku i osiągnięcia progu rentowności EBITDA w całym roku. Ponadto firma oczekuje, że wejście w obszar projektów ADC, jeden z najszybciej rozwijających się segmentów rynku, zwiększy potencjał Mabion w kolejnych latach, dywersyfikując źródła przychodów organizacji i umożliwiając osiągnięcie celu 100 mln zł przychodów w 2030 roku, na koniec okresu obowiązywania Strategii na lata 2025-2030.

Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec grudnia 2025 roku wyniósł 6,4 mln zł. Zarząd Mabionu wyjaśnia, że spółka pozyskała w ostatnich miesiącach blisko 40 mln zł finansowania pomostowego w formie trzech pożyczek, w tym od głównego akcjonariusza celem zabezpieczenia ciągłości operacyjnej do czasu pozyskania finansowania z innych źródeł i zawarcia nowych kontraktów. Wszystkie trzy umowy pożyczek przewidują prawo konwersji na akcje spółki.