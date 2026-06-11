W dalszej części handlu zapał do zakupów zaczął jednak słabnąć, co skorygowało poranną zwyżkę.

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Synektik w II kwartale roku obrotowego 2025/26 (okres od stycznia do marca) zanotował 39,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej, ponad dwukrotnie więcej niż w analogicznym kwartale poprzedniego roku. EBITDA zwiększyła się rok do roku o 91 proc., osiągając 58,4 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 213,2 mln zł i były o 71 proc. wyższe niż rok wcześniej. Rentowność EBITDA grupy wzrosła o blisko 3 pkt. proc., do 27,4 proc.

Na dynamiczny wzrost wyników spółki złożyły się zarówno dynamicznie rosnące powtarzalne przychody obu kluczowych segmentów, jak i wyższa sprzedaż sprzętu medycznego. – Mamy szereg podstaw do zadowolenia z wyników, operacyjnych i finansowych, osiągniętych w minionym półroczu. Konsekwentnie realizując strategiczne założenia biznesowe dynamicznie rozwijamy się w kluczowych obszarach naszej działalności, zwiększając sprzedaż i m.in. dzięki efektowi dźwigni operacyjnej podnosząc rentowność naszej działalności. Udanie rozwijamy rynki zbytu na oferowane przez Grupę innowacyjne technologie medyczne, nie tylko generując solidne przychody ze sprzedaży, ale również zwiększając strumień przychodów powtarzalnych z tytułu m.in. dostarczania zużywalnych materiałów do dystrybuowanych przez Grupę urządzeń – komentuje Cezary Kozanecki, założyciel i prezes Synektika.

Synektik liczy na udaną drugą połowę roku

Jednocześnie z optymizmem patrzy na drugą połowę bieżącego roku i wskazuje na duży potencjał wzrostu zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych w naszym regionie. – Mamy podstawy, by sądzić, że druga połowa roku w naszym wykonaniu również będzie stała pod znakiem dynamicznego rozwoju naszej działalności, na co wpływ będzie mieć m.in. trwający w Polsce intensywny proces modernizacji systemu opieki zdrowotnej z wykorzystaniem środków z KPO. Kontynuujemy geograficzną ekspansję, rozwijając się za południową granicą Polski, pracując nad realizacją pierwszych dostaw sprzętu medycznego na rynki krajów bałtyckich, jak również przygotowując się do pełnego uruchomienia działalności operacyjnej na Ukrainie, jako dystrybutor systemów da Vinci. Dywersyfikacja produktowa oraz geograficzna działalności, w połączeniu z rosnącymi i zwiększającymi swój udział w wynikach Grupy powtarzalnymi przychodami, stanowi solidny fundament dla wzrostu wartości Grupy w kolejnych latach – ocenia prezes.

W I półroczu 2025/26 roku finansowego Grupa Synektik pozyskała kontrakty na dostawy sprzętu medycznego o wartości 311 mln zł, ponad dwukrotnie wyższej od łącznej wartości zleceń pozyskanych w analogicznym okresie poprzedniego roku. W drugą połowę roku grupa wkroczyła z backlogiem dostaw sprzętu oraz aktywnymi projektami sprzedażowymi o łącznej wartości blisko 280 mln zł.