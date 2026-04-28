Reklama Reklama

Medicalgorithmics przystał na ofertę swojego największego akcjonariusza, amerykańskiego funduszu Biofund, która przewiduje konwersję pożyczki z 2024 r. na 500 tys. akcji spółki po cenie 33 zł za akcję. O emisji akcji, która docelowo zostanie przeznaczona na realizację konwersji, zadecyduje walne zgromadzenie. Jednocześnie fundusz podpisał umowę lock-up, w ramach której zobowiązał się nie sprzedawać akcji spółki do 20 stycznia 2027 roku. – Uzyskana fairness opinion wykazała, że nie istnieją żadne przeciwwskazania do konwersji pożyczki na akcje spółki po tej cenie. Jest ona zgodna zarówno z interesami funduszu, spółki, jak i jej akcjonariuszy. W związku z tym, zgodnie z deklaracją złożoną w styczniu tego roku przez Biofund, podpisaliśmy aneks zmieniający warunki pożyczki na korzyść spółki oraz wprowadzający zobowiązanie do konwersji – wyjaśnia Paul Lewicki, współzałożyciel Biofund. – Decydując się na konwersję pożyczki, w istocie kupujemy ponad 500 tys. akcji spółki po 33 zł i obligujemy się do ich niesprzedawania do 20 stycznia 2027 r.. To wyraz naszego przekonania o potencjale spółki oraz zobowiązanie wobec pozostałych akcjonariuszy – dodaje.

Jednocześnie oferta Biofund wprowadza korzystniejsze warunki pożyczki. Zakłada m.in. rezygnację z prawa do 3 proc. prowizji od przychodów od nowych klientów oraz obniżenie oprocentowania z 18,5 proc. do 14 proc. – Konwersja pożyczki na akcje będzie stanowiła dla spółki bardzo duże odciążenie. Pozwoli nam to poprawić bilans, a także przyszłe wyniki i przepływy pieniężne, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę tempo naszego wzrostu w perspektywie najbliższych 2-3 lat – wyjaśnia Michał Zapora, członek zarządu Medicalgorithmics. Podpisanie aneksu, a co za tym idzie wprowadzenie korzystniejszych warunków spłaty pożyczki oraz jej konwersja na akcje, jest elementem oferty złożonej przez Biofund spółce Medicalgorithmics w styczniu br.

Medicalgorithmics pozyskał w listopadzie 2024 r. od swojego akcjonariusza finansowanie w formie pożyczki w kwocie do 3,3 mln USD, by w kwietniu 2025 r. sięgnąć po kolejne środki, zwiększając wartość posiadanych pożyczek do 5,4 mln USD w celu zabezpieczenia realizacji obecnej strategii i osiągnięcia zysków w 2026 roku.

W styczniu br. Biofund sprzedał 2,1 mln akcji Medicalgorithmics stanowiących ok. 21 proc. wszystkich akcji spółki, za prawie 70 mln zł, które trafiły w ręce m.in. polskich OFE i TFI. Jednocześnie amerykański inwestor zapewnił , że zamierza długoterminowo wspierać firmę. Obecnie posiada ok. 13,6 proc. jej akcji, będąc jej największym akcjonariuszem.