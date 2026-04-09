Według wstępnych szacunków Medicalgorithmics w I kwartale 2026 r. zanotował 10,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, co jest wynikiem o 51 proc. lepszym w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku. Duża w tym zasługa rynku amerykańskiego, który przyniósł 4,7 mln zł przychodów, dwukrotnie więcej niż przed rokiem. Jednocześnie spółka odnotowała dodatni szacunkowy wynik EBITDA na poziomie 1 mln zł w porównaniu z 3,1 mln zł straty rok wcześniej. W raportowanym okresie Medicalgorithmics przeprowadziło ponad 112 tys. badań EKG wobec 91,2 tys. rok wcześniej.

- Osiągnęliśmy wyniki porównywalne do tych w rekordowym IV kwartale 2025 r., podczas gdy otoczenie zupełnie nam nie sprzyjało. Stany Zjednoczone mierzyły się w styczniu z rekordowymi od kilkudziesięciu lat mrozami, co negatywnie wpłynęło na liczbę zrealizowanych sesji. Ponadto, rozpoczęta w marcu wojna w Iranie spowodowała opóźnienia w negocjacjach nowych umów oraz sprzedaży urządzenia Kardiobeat.ai. Utwierdza nas to w przekonaniu, że pokazane wyniki są powtarzalne, a kolejne kwartały powinny się cechować bardzo dobrą dynamiką wzrostu przy zachowaniu obecnego tempa rozwoju - komentuje Kris Siemionow, prezes Medicalgorithmics.

Medicalgorithmics celuje w nowe umowy

W 2025 roku Medicalgorithmics wyraźnie przyspieszył pozyskiwanie nowych klientów w zakresie oprogramowania do nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej, wykorzystującego autorskie algorytmy sztucznej inteligencji do analizy sygnałów EKG oraz obrazów tomografii komputerowej serca. W całym roku podpisał 20 nowych umów, z których większość już generuje przychody.

W I kwartale br. spółka podpisała trzy kolejne umowy oraz rozszerzyła jedno z dotychczasowych partnerstw m.in. o dystrybucję technologii VCAST. - Oprócz realizacji dotychczas wdrożonych umów, w tym tej z jednym z największych amerykańskich IDTF, wciąż pozyskujemy nowe kontrakty. W ubiegłym kwartale pozyskaliśmy trzech nowych klientów, m.in. pierwszego z Ameryki Południowej. Zakładamy, że w tym roku będziemy podpisywać 2-3 nowe umowy kwartalnie – zapowiada prezes.