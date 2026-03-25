Notowania Diagnostyki podczas środowej sesji zyskują na wartości. Około godz. 12 za akcje trzeba zapłacić prawie 169 zł po wzroście o 2 proc. Spółka dziś rano poinformowała o przeprowadzeniu akwizycji w segmencie diagnostyki obrazowej. Nabyła 75 proc. udziałów w PP Diagnostyka oraz 61 proc. udziałów w spółce Skamed Rezonans. Łączna wartość tych transakcji to 18,8 mln zł.

Akwizycje są istotnym elementem wspierającym rozwój organiczny grupy Diagnostyka.

– Dzięki nim wzmacniamy pozycję lidera rynku diagnostyki medycznej i rośniemy w kluczowych dla nas segmentach. Na stałe monitorujemy rynek, zachodzące na nim zmiany i dobre okazje na zwiększanie naszego zaangażowania. W tym roku przewidujemy podobną do ubiegłorocznej dynamikę akwizycji, zarówno na rynku diagnostyki laboratoryjnej, jak i obrazowej – komentuje Dariusz Zowczak, wiceprezes Diagnostyki.

Od początku tego roku Diagnostyka – poza nabyciem udziałów w PP Diagnostyka oraz Skamed Rezonans – przeprowadziła cztery akwizycje pracowni i laboratoriów, których łączna wartość sięgnęła 3,5 mln zł. Dzięki tym transakcjom wzmocniła swoją sieć placówek w województwach: dolnośląskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim i wielkopolskim.