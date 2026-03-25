Diagnostyka przejmuje. Dwie nowe spółki w portfelu

Diagnostyka umacnia swoją obecność na rynku diagnostyki obrazowej. Nabyła udziały w spółce PP Diagnostyka i Skamed Rezonans. Będą kolejne zakupy?

Publikacja: 25.03.2026 12:53

Diagnostyka przejmuje. Dwie nowe spółki w portfelu

Foto: materiały prasowe

Katarzyna Kucharczyk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie nowe spółki kupiła Diagnostyka?
  • W jaki sposób najnowsze akwizycje wpływają na pozycję rynkową spółki?
  • Jaka dynamika akwizycji jest przewidywana na bieżący rok?
  • Jak radzą sobie akcje Diagnostyki na giełdzie?

Notowania Diagnostyki podczas środowej sesji zyskują na wartości. Około godz. 12 za akcje trzeba zapłacić prawie 169 zł po wzroście o 2 proc. Spółka dziś rano poinformowała o przeprowadzeniu akwizycji w segmencie diagnostyki obrazowej. Nabyła 75 proc. udziałów w PP Diagnostyka oraz 61 proc. udziałów w spółce Skamed Rezonans. Łączna wartość tych transakcji to 18,8 mln zł.

Jakie plany ma Diagnostyka na 2026 r.

Akwizycje są istotnym elementem wspierającym rozwój organiczny grupy Diagnostyka.

– Dzięki nim wzmacniamy pozycję lidera rynku diagnostyki medycznej i rośniemy w kluczowych dla nas segmentach. Na stałe monitorujemy rynek, zachodzące na nim zmiany i dobre okazje na zwiększanie naszego zaangażowania. W tym roku przewidujemy podobną do ubiegłorocznej dynamikę akwizycji, zarówno na rynku diagnostyki laboratoryjnej, jak i obrazowej – komentuje Dariusz Zowczak, wiceprezes Diagnostyki.

Od początku tego roku Diagnostyka – poza nabyciem udziałów w PP Diagnostyka oraz Skamed Rezonans – przeprowadziła cztery akwizycje pracowni i laboratoriów, których łączna wartość sięgnęła 3,5 mln zł. Dzięki tym transakcjom wzmocniła swoją sieć placówek w województwach: dolnośląskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim i wielkopolskim.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Diagnostyka nie zawodzi. Dobre wyniki za III kwartał 2025
Medycyna i zdrowie
Diagnostyka nie zawodzi. Dobre wyniki za III kwartał 2025

Jakie spółki przejęła Diagnostyka

PP Diagnostyka to prywatna pracownia diagnostyki obrazowej w Poznaniu. Oferuje m.in. rezonans magnetyczny, tomografię komputerową oraz USG. Z kolei Skamed Rezonans to firma prowadząca centrum diagnostyczne w Myślęcinku koło Bydgoszczy. Specjalizuje się w badaniach rezonansu magnetycznego.

Zarząd podkreśla, że ekspansja na rynku diagnostyki obrazowej pozostaje strategicznym priorytetem grupy na nadchodzące lata.

– Diagnostyka obrazowa pozostaje jednym z najbardziej dynamicznie rosnących segmentów rynku medycznego, dlatego konsekwentnie wzmacniamy w nim naszą pozycję. Rynek jest wciąż mocno rozdrobniony, co stwarza przestrzeń do dalszej konsolidacji – zapowiadał, podczas publikacji wyników za III kwartał 2025 r. prezes Diagnostyki, Jakub Swadźba. W III kwartale spółka sfinalizowała pięć przejęć – trzy w diagnostyce laboratoryjnej i dwa w obrazowej. Kluczowymi transakcjami były nabycie NZOZ Pracownia Genetyki Nowotworów oraz 51 proc. udziałów w VITA-SKAN.

Diagnostyka w lutym zeszłego roku zadebiutowała na GPW. Akcje w IPO sprzedawano po 105 zł. Od tego czasu podrożały o ponad 60 proc. We wrześniu 2025 r. akcje Diagnostyki dołączyły do indeksu mWIG40.

20 kwietnia spółka opublikuje raport za 2025 r.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Byki i Niedźwiedzie oraz Złote Portfele rozdane
Byki i Niedźwiedzie
Byki i Niedźwiedzie oraz Złote Portfele rozdane

