Z tego artykułu dowiesz się: Jak wypadł debiut Syn2bio na giełdzie.

Jaki jest związek nowej spółki z dotychczas funkcjonującym podmiotem.

Jakie strategiczne korzyści wynikają z podziału działalności dla obu spółek.

Jakie są wstępne oceny analityków dotyczące wartości obu spółek.

Syn2bio jest liderem wzrostów podczas dzisiejszej sesji na warszawskiej giełdzie. Około godz. 12 akcje biotechnologicznej spółki drożeją o 53 proc. do 36 zł. Zwyżce towarzyszy wysoki wolumen. Właściciela zmieniły już walory o wartości przekraczającej 10 mln zł.

Ile warte są akcje Syn2bio i spółki Synektik

Syn2bio wczoraj zadebiutowało na GPW. Jest to spółka z grupy Synektik, do której wydzielona została działalność związana z badaniami nad kardioznacznikiem oraz przyszłą komercjalizacją tego radiofarmaceutyku. Wczoraj notowania nie ruszyły – kurs znajdował się w fazie równoważenia. Teoretyczny kurs otwarcia wskazywał na znaczącą przewagę popytu.

- Ten debiut cieszy nas z kilku powodów. Po pierwsze, jest to spółka z sektora nowych technologii, zajmująca się diagnostyką medyczną. Po drugie, jest to 400. spółka na rynku głównym GPW. Po trzecie, jest to spółka, która została wyodrębniona ze spółki Synektik, która na Giełdzie jest już ponad 15 lat. Gratuluję Syn2bio i trzymam kciuki za rozwój biznesu – komentował podczas wczorajszego debiutu Tomasz Bardziłowski, prezes GPW.

Debiut został poprzedzony emisją 8 529 129 akcji, które przydzielono akcjonariuszom Synektika w stosunku 1:1. Ostatnią sesją, podczas której można było kupić akcje Synektika uprawniające do udziału w podziale, był 1 kwietnia. Przydział akcji nastąpił automatycznie.

- Podział otwiera przed Syn2bio dostęp do nowych źródeł finansowania, w tym grantów i programów dostępnych dla mniejszych podmiotów. Z kolei Synektik zyskuje więcej przestrzeni do dalszego wzmacniania rentowności i rozwoju swoich podstawowych obszarów działalności. Wierzymy, że rozdzielenie tych dwóch odmiennych profili biznesowych pozwoli rynkowi trafniej oceniać potencjał każdej ze spółek. Debiut giełdowy nie jest końcem drogi, lecz początkiem nowego etapu – komentował Cezary Kozanecki, założyciel i prezes Synektika oraz prezes Syn2bio.

BM mBanku w najnowszej rekomendacji cenę docelową dla akcji Syn2bio wyznaczyło na 31 zł, co oznacza prawie 35 proc. przestrzeni do zwyżki względem ceny odniesienia wynoszącej 23,2 zł, natomiast kurs rynkowy jest już wyżej. Z kolei cena docelowa dla akcji Synektika (po podziale) wynosi 323 zł, co oznacza 8 proc. potencjału względem aktualnego kursu (299 zł).

Czym zajmuje się Syn2bio

Głównym przedmiotem działalności Syn2bio będzie dalszy rozwój projektu kardioznacznika oraz jego komercjalizacja, a w przyszłości także poszukiwanie nowych, innowacyjnych cząsteczek farmaceutycznych.

Kardioznacznik jest przeznaczony do diagnostyki chorób serca. Spółka z sukcesem zakończyła pierwszą oraz drugą fazę badań klinicznych i obecnie jest na zaawansowanym etapie badań trzeciej, ostatniej fazy. Pozytywne zakończenie tego etapu umożliwi rozpoczęcie procesu rejestracyjnego w Europie i Stanach Zjednoczonych, niezbędnego do wprowadzenia kardioznacznika do obrotu na tych rynkach.

- Kardioznacznik funkcjonujący na rynku pod nazwą Syn2 stanowi kluczowy element nowoczesnej diagnostyki chorób serca, umożliwiając precyzyjną ocenę ukrwienia mięśnia sercowego i wczesne wykrywanie zmian niedokrwiennych. Wierzymy, że dalszy rozwój tego produktu, prowadzony w ramach wyspecjalizowanej struktury badawczo-rozwojowej, przełoży się na istotne korzyści kliniczne oraz wzmocni potencjał innowacyjny polskiego sektora medycznego – zapowiada prezes Kozanecki.

Pozostała działalność prowadzona obecnie przez Synektik pozostanie w dotychczasowej spółce (dystrybucja i serwis innowacyjnych urządzeń medycznych oraz opracowywanie własnych rozwiązań informatycznych).