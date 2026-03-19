Akcjonariusz Genomtecu wesprze spółkę środkami ze sprzedaży jej akcji

Plany spółki zostały chłodno przyjęte przez rynek. Podczas środowej sesji akcje Genomtecu traciły nawet ponad 11 proc., schodząc poniżej poziomu 5 zł. Ich wartość topnieje już od dłuższego czasu. Rynek najwyraźniej zaczyna się coraz bardziej niecierpliwić, nie mogąc się doczekać komercjalizacji flagowego projektu. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zniżkowały o ok. 44 proc.

Środki niezbędne na dalszy rozwój

Tymczasem zarząd biotechnologicznej spółki po raz kolejny musiał sięgnąć po środki akcjonariuszy. W ramach planowanej transakcji spółka zawarła z akcjonariuszem spółki – 5HT Fundacją Rodzinną – umowę inwestycyjną, w ramach której zobowiązał się sprzedać w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu 2 mln akcji w celu pozyskania środków na objęcie akcji nowej emisji. Decyzję w sprawie emisji podejmie nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołane na 13 kwietnia. Dodatkowo Genomtec pozyskał od akcjonariusza 1 mln zł pożyczki z prawem konwersji na akcje. – Zaoferowanie inwestorom akcji już istniejących pozwala usprawnić przebieg całego procesu. Taka struktura umożliwia inwestorom nabycie akcji notowanych na rynku, a tym samym znacznie prostsze wejście kapitałowe do Genomtecu. Jednocześnie zaangażowanie znaczącego akcjonariusza w ten mechanizm nie oznacza ograniczenia jego udziału w spółce. Zabezpieczenie kapitału pozostaje kluczowe dla osiągnięcia sukcesu procesu M&A, dlatego liczymy na poparcie akcjonariuszy dla uchwały o emisji nowych akcji podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia – wyjaśnia Miron Tokarski, prezes i akcjonariusz Genomtecu.

Czytaj więcej Medycyna i zdrowie Genomtec: Plany emisji akcji zdołowały kurs Podczas środowej sesji akcje Genomtecu traciły nawet ponad 11 proc., schodząc poniżej poziomu 5 zł. Wzmożona aktywność sprzedających to odpowiedź n...

Flagowy projekt na celowniku inwestorów

Środki pozyskane z emisji akcji Genomtec zamierza przeznaczyć przede wszystkim na wsparcie procesu komercjalizacji oraz dalszą realizację kluczowych projektów rozwojowych. Finansowanie obejmie w szczególności prowadzenie testów parametrów diagnostycznych 3-pleksowego wariantu platformy Genomtec ID w kontekście potencjalnej jego sprzedaży, a także kontynuację projektów, które dotychczas otrzymały dofinansowanie grantowe. W tym zakresie planowane jest m.in. projektowanie i wytwarzanie prototypów kart reakcyjnych oraz analizatora OncoSNAAT na potrzeby badań, a także wsparcie projektu wykorzystującego rozwiązania AI do opracowywania zestawów starterów dla diagnostyki molekularnej. – W ciągu ostatniego roku wypracowaliśmy kilka zmian kluczowych dla powodzenia komercjalizacji naszych projektów. Zaawansowane projekty Genomtec ID i OncoSNAAT zostały wydzielone w odrębnych spółkach celowych GMT ID oraz GMT Genomics. Taka reorganizacja pozwala nam na oferowanie każdego z projektów oddzielnie, co znacząco zwiększa elastyczność transakcyjną i pozwala lepiej dopasować się do oczekiwań nabywców. Ponadto zrewidowaliśmy model współpracy z doradcami M&A, optymalizując ponoszone koszty i przejmując kontrolę nad tym procesem, co pozwala nam na bardziej proaktywne i skuteczne działanie na rynku – wyjaśnia prezes. Dodaje, że działania w zakresie procesu M&A prowadzone są zarówno na rynkach zachodnich, jak również na terenie Azji.